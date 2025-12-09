Πούτιν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει με την επίτευξη όλων των στόχων - Το Ντονμπάς είναι ρωσικό έδαφος»

Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη - όπως τα αποκάλεσε- «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Πούτιν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει με την επίτευξη όλων των στόχων - Το Ντονμπάς είναι ρωσικό έδαφος»
EPA
Νέα μηνύματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε σήμερα ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις του Πούτιν έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος ηγέτης ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα φέρει τον πόλεμο στο «λογικό του συμπέρασμα» και στην «επίτευξη όλων των στόχων».

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσικό έδαφος, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός». Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη- όπως τα αποκάλεσε- «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο ρωσικός στρατός ελέγχει εν μέρει τις περιοχές Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ (σχεδόν πλήρως), Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Χερσώνα, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ. Το 2014, η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία.

To ρωσικό πρακτορείο TASS συγκέντρωσε τις βασικές δηλώσεις του Ρώσου ηγέτη.

-Η Ρωσία αναγκάζεται να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε το Κίεβο εναντίον του λαού της το 2014 με όπλα.
-Οι στόχοι των Στρατηγικών Στρατιωτικών Επιχειρήσεων θα επιτευχθούν, η Ρωσία θα οδηγήσει τις Στρατηγικές Στρατιωτικές Επιχειρήσεις «στο λογικό τους τέλος».
-Τα εδάφη που επιστράφηκαν από την Ουκρανία είναι σημαντικά · αυτά τα εδάφη «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και το τελεσίγραφο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος για εκλογές και κάλεσε τους εταίρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης να βοηθήσουν στη διασφάλιση των εκλογών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Καθώς έφευγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιταλία, στη συνοικία Παριόλι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, εάν διασφαλιστεί η ασφάλεια, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60-90 ημέρες, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει την απαραίτητη νομοθεσία για τη διεξαγωγή των εκλογών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης.

Επίσης, ανέφερε πως σκοπεύει να στείλει αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες το επικαιροποιημένο σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

«Σήμερα εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε αύριο. Νομίζω ότι θα το παραδώσουμε αύριο», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν αν το σχέδιο είχε ήδη σταλεί στην Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει διορία λίγων ημερών στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να απαντήσει στο σχέδιο ειρήνης που προβλέπει ότι η Ουκρανία θα αποδεχθεί απώλειες εδαφών, με αντάλλαγμα ασαφείς αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να διεξάγει εκλογές και ζητά από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους να εγγυηθούν την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Επίσης, είπε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχειρία στα ενεργειακά εάν η Ρωσία συμφωνήσει.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν απείλησε να σταματήσει το πρόγραμμα αγοράς όπλων PURL κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών

