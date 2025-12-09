Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε στην Ουκρανία - Παρακολουθούσε δοκιμή νέου αμυντικού όπλου

Ένας στρατιώτης των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε σήμερα στην Ουκρανία ενώ παρακολουθούσε μια δοκιμή ενός νέου αμυντικού όπλου του ουκρανικού στρατού, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας με ανάρτηση του, στην πλατφόρμα «Χ»

Το δυστύχημα σημειώθηκε μακριά από τις πρώτες γραμμές του μετώπου αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

«Είμαι συντετριμμένος από τον θάνατο του Βρετανού στρατιωτικού στην Ουκρανία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του καθώς θρηνούν για ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους».