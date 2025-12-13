Μερτς: Αν πέσει η Ουκρανία, στο στόχαστρο της Ρωσίας θα βρεθεί η ΕΕ

«Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον ούτε μόνο σε ειρήνη», επισήμανε ο Γερμανός καγκελάριος

Newsbomb

Μερτς: Αν πέσει η Ουκρανία, στο στόχαστρο της Ρωσίας θα βρεθεί η ΕΕ
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον και μόνο σε ειρήνη», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και έκανε λόγο για «τεκτονική μετατόπιση» των πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας και όχι απλώς «σκαμπανεβάσματα» στις καλές σχέσεις μεταξύ κρατών. Αναφερόμενος στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας του, περιέγραψε την Γερμανία ως «περίπτωση που χρειάζεται ανακαίνιση».

«Θα καταλάβουμε πιθανότατα τις διαστάσεις αυτού που βιώνουμε στον κόσμο μόνο σε πολλά χρόνια από τώρα. Δεν είναι τα σκαμπανεβάσματα των καλών σχέσεων. Είναι η πραγματική τεκτονική μετατόπιση των πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας», δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος μιλώντας στο συνέδριο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) που πραγματοποιείται στο Μόναχο και τόνισε ότι η εποχή της «Pax Americana» έχει πλέον παρέλθει. «Δεν θα μας βοηθήσει η νοσταλγία. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι Αμερικανοί προωθούν τώρα τα συμφέροντά τους με μεγάλη δύναμη και για αυτό πρέπει κι εμείς να προωθήσουμε τώρα τα δικά μας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία και στη σημασία της περαιτέρω στήριξής της, ο κ. Μερτς είπε χαρακτηριστικά: «Ναι, δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον ούτε μόνο σε ειρήνη» και σημείωσε ότι αυτό επί της ουσίας συμβαίνει από τον Μάιο του 2014 με την προσάρτηση της Κριμαίας. «Αν ο Πούτιν κατακτούσε την Ουκρανία, αυτό δεν θα του ήταν αρκετό. Τότε στο στόχαστρό του θα βρισκόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση (…) Και δεν είμαι διατεθειμένος να παίξω κορώνα-γράμματα την πιο μακρά περίοδο ειρήνης στην ήπειρό μας», υπογράμμισε και ανέφερε τέσσερις προτεραιότητες: στήριξη στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί, συνοχή εντός της ΕΕ και εντός του ΝΑΤΟ και μαζικές επενδύσεις στις δικές μας αμυντικές ικανότητες.

Απευθυνόμενος μάλιστα στους νέους της Γερμανίας και με το βλέμμα στην στρατιωτική θητεία, εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. «Αυτή η χώρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από τις περισσότερες άλλες χώρες. Αλλά θέλουμε και μια συνεισφορά από εσάς ώστε αυτή η χώρα να μπορέσει να οδηγηθεί στο μέλλον με πνεύμα ελευθερίας», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι αρχικά αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει, εάν χρειαστεί.

Ο κ. Μερτς ανέδειξε επίσης ως ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησής του μαζί με την διασφάλιση των ικανοτήτων της Γερμανίας την αναδιάρθρωσή της και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. Περιέγραψε μάλιστα την Γερμανία ως «περίπτωση που χρειάζεται ανακαίνιση από την αρχή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν θα συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη και βεβαίως όχι χωρίς τη βοήθεια των πολιτών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Διπλό» η Καβάλα, νίκη για Νέστο Χρυσούπολης

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης για αγρότες: «Έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Εθνικό πάρκο Theodore Roosevelt: Άνοιξε ξανά η ομορφότερη διαδρομή της Βόρειας Ντακότα έπειτα από 6 χρόνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος η μαντίλα στα σχολεία της Αυστρίας για κορίτσια κάτω των 14 ετών - Πρόστιμο €800

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Αν πέσει η Ουκρανία, στο στόχαστρο της Ρωσίας θα βρεθεί η ΕΕ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εύκολα η Καλαμάτα το Αιγάλεω, ισοπαλία για Ολυμπιακό Β’

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη

16:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 26χρονο ημεδαπό για διακίνηση ναρκωτικών

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμίδες: Κορυφώνεται η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 24 μεταναστών νότια του ακρωτηρίου Ταίναρου

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Χίο: Νεκρός 59χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θα πάνε στο Μαξίμου οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

15:43ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK – Παναθηναϊκός AKTOR: Μια βραδιά με δώρα κι εκπλήξεις έχει ετοιμάσει η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Φλωρίδης για Τέμπη: Οργανωμένη προσπάθεια να πληγεί η Δικαιοσύνη

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα - Φοιτήτρια δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες

15:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2, Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 0-0: Έβδομο ματς δίχως νίκη στο ντεμπούτο Ρούμπιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θα πάνε στο Μαξίμου οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι συμβαίνει με το «σπέρμα των Βίκινγκ»

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη απειλεί τη χώρα - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα Δημοκρατία έχει διαγράψει τον Μύρωνα Χιλετζάκη - Τι είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση - Βρήκαν λίρες, ράβδους χρυσού και ρολόγια

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ζητούν εχέγγυα για συνάντηση με Μητσοτάκη - Έγγραφο 7 σημείων

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης για αγρότες: «Έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους»

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ