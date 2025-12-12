ΕΕ: Επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Μάλτα συντάχθηκαν με το Βέλγιο στην αντίθεσή τους στη χρησιμοποίηση 210 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά κρατικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Newsbomb

ΕΕ: Επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
A woman walks past holiday trees for sale outside the European Commission headquarters in Brussels, Tuesday, Dec. 9, 2025. (AP Photo/Virginia Mayo)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα να παγώσουν επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας που βρίσκονται στην Ευρώπη, απομακρύνοντας ένα μεγάλο εμπόδιο ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια για την άμυνα της Ουκρανίας έναντι της Μόσχας.

Η ΕΕ θέλει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας καθώς θεωρεί τη ρωσική εισβολή ως απειλή στη δική της ασφάλεια. Για να γίνει αυτό, οι χώρες της ΕΕ σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Ένα μεγάλο βήμα, στο οποίο συμφώνησαν σήμερα, είναι να παγώσουν περιουσιακά στοιχεία ύψους 210 δισεκ. ευρώ για όσο διάστημα χρειαστεί, αντί να ψηφίζουν κάθε έξι μήνες για να παρατείνουν το πάγωμά τους.

Απομακρύνεται έτσι ο κίνδυνος η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που διατηρούν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα, σε σύγκριση με άλλες χώρες, να αρνηθούν κάποια στιγμή να ανανεώσουν το πάγωμα, αναγκάζοντας την ΕΕ να επιστρέψει τα χρήματα στη Ρωσία.

Το επ’ αόριστον πάγωμα των κεφαλαίων αναμένεται επίσης ότι θα πείσει το Βέλγιο, που μέχρι τώρα εξέφραζε αντιρρήσεις, να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά χρήματα για τη χορήγηση ενός δανείου ύψους έως και 165 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία, για να καλύψει τις ανάγκες του προϋπολογισμού και της άμυνάς της το 2026 και το 2027. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναμένεται ότι θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του δανείου και θα επιλύσουν άλλα σχετικά προβλήματα στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:54LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε με διάφανο δαντελένιο catsuit και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της με τις αναλογίες της

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον 6ο προβλήτα

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Σαφή και απαραβίαστα όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της Δικαιοσύνης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε τα «καλά νέα» ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόταση εξαγοράς της Γιουβέντους – Διάθεση επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικροί μερακλήδες έβαλαν φωτιά στην πίστα με τον χορό τους

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

22:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 20 °C η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πού σημειώθηκαν οι υψηλότερες τιμές

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο διόδια Μαλγάρων- Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Τριπλό φονικό στο Τέξας: 15χρονος σκότωσε τη μητέρα και τα δύο αδέλφια της πρώην κοπέλας του

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Η ανιψιά του 68χρονου «καίει» τον ξάδελφo και τον επιχειρηματία: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε ηλικιωμένο περαστικό

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Κλέφτης σπάει βιτρίνα καταστήματος με καπάκι φρεατίου

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες της Θήβας άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Αφιδνών - Bίντεο

21:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Gemini κάνει την αναζήτηση τοποθεσιών ευκολότερη μέσω Google Maps

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

21:03NEWSBOMB

Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Η ανιψιά του 68χρονου «καίει» τον ξάδελφo και τον επιχειρηματία: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο διόδια Μαλγάρων- Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε τα «καλά νέα» ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί

16:22ΕΛΛΑΔΑ

«Καλό ταξίδι, θα ήθελα να σε είχα και άλλο»: Πένθος για Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη - Πέθανε ο πατέρας του

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε ηλικιωμένο περαστικό

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο FBI: Έκρυβε καλασνικοφ σε βαλίτσα - Επιχειρηση «αστραπή» στα ΚΤΕΛ Κηφισού

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

16:50ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν ότι έχω 3 μέρες να φύγω από τη χώρα, αλλιώς θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» – Απειλές καταγγέλλει ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ