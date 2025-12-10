Βρετανία: Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

Η ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, στον απόηχο του χθεσινού τελεσιγράφου Τραμπ στον Ζελέσνκι και της δήλωσης του Ουκρανού προέδρου ότι προτίθεται να διεξάγει εκλογές, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Newsbomb

Βρετανία: Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθισμένος στο τραπέζι από το κέντρο δεξιά, μιλάει ενώ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, στο προσκήνιο δεξιά, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο προσκήνιο αριστερά, και από το βάθος δεξιά, ο Αντιπρόεδρος JD Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent, ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth και η Διευθύντρια του Γραφείου του Λευκού Οίκου Susie Wiles ακούνε κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συζήτησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη το γραφείο του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς διευθέτησης.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τα τελευταία νέα σχετικά με τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και να δουν τον τερματισμό των δολοφονιών», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και δήλωσαν ότι η εντατική εργασία για το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι οι συνομιλίες διήρκεσαν 40 λεπτά. «Βρέθηκα στο δημαρχείο του Σεν Μαλό για μια τηλεφωνική επικοινωνία με ορισμένους συναδέλφους και τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μακρόν, αφού έφτασε καθυστερημένα σε δημόσια συζήτηση στην πόλη της Βρετάνης. «Είχαμε περίπου 40 λεπτά συζήτησης για να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στον Βόλο: Αλιείς και κτηνοτρόφοι στο πλευρό των αγροτών - «Μας τάξανε λαγούς με πετραχήλια και δεν μας έδωσαν τίποτα»

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να “χύσουμε το αίμα μας”, δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο»

18:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση ο Φάμελλος: Αιχμηρή ομιλία-απάντηση στον Τσίπρα - «Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές»

18:15LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η καθηλωτική σκηνή που γυρίστηκε με κασκαντέρ

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

18:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε ομάδα-έκπληξη ο Τάκης Λεμονής: Επέστρεψε στους πάγκους μετά από 8 χρόνια!

18:01ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Επιστρέφει μετά από 798 ημέρες στο Ισραήλ - Πότε παίζουν εκεί Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεκινά την Πέμπτη η δίκη με τον οδηγό της Πόρσε που συγκλόνισε τη χώρα

17:56LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 – Πότε θα γίνει

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά από την 1η Ιανουαρίου

17:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

POCO F8 Ultra & POCO F8 Pro: Δύο νέα smartphones που ανεβάζουν τον πήχη στην εμπειρία χρήστη

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

17:23ΚΟΣΜΟΣ

H κακοκαιρία Byron χτυπά το Ισραήλ: Παίρνει «θέση» ο στρατός - Αγωνιώδεις αναζητήσεις για 4 αγνοούμενους σε σκάφος που χάθηκε εν πλω προς την Κύπρο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ': Απευθύνει έκκληση στον Τραμπ να μην οδηγήσει σε ρήξη τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μπριν Ταϊρί

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

18:15LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η καθηλωτική σκηνή που γυρίστηκε με κασκαντέρ

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκίνησε η καταβολή των «κομμένων» του μνημονίου - Ποιοι θα τα πάρουν και με τόκο 6%

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ