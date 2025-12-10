Βρετανία: Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθισμένος στο τραπέζι από το κέντρο δεξιά, μιλάει ενώ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, στο προσκήνιο δεξιά, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο προσκήνιο αριστερά, και από το βάθος δεξιά, ο Αντιπρόεδρος JD Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent, ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth και η Διευθύντρια του Γραφείου του Λευκού Οίκου Susie Wiles ακούνε κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συζήτησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη το γραφείο του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς διευθέτησης.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τα τελευταία νέα σχετικά με τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και να δουν τον τερματισμό των δολοφονιών», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και δήλωσαν ότι η εντατική εργασία για το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι οι συνομιλίες διήρκεσαν 40 λεπτά. «Βρέθηκα στο δημαρχείο του Σεν Μαλό για μια τηλεφωνική επικοινωνία με ορισμένους συναδέλφους και τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μακρόν, αφού έφτασε καθυστερημένα σε δημόσια συζήτηση στην πόλη της Βρετάνης. «Είχαμε περίπου 40 λεπτά συζήτησης για να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης