Παγκράτι: «Δεν κατάλαβα πώς έγινε» λέει ο 84χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο

Ο 84χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του στο Παγκράτι και προκάλεσε το θάνατο 75χρονης γυναίκας που εκείνη την ώρα περπατούσε με την ΑμεΑ κόρη της ανέφερε ότι δεν θυμάται τίποτα από το τροχαίο.

Η 75χρονη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 84χρονος οδηγός συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Μιλώντας στο mega δήλωσε ότι δεν κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα, ούτε και θυμάται τι συνέβη.

«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην ερώτηση για το αν γνώριζε την γυναίκα που χτύπησε απάντησε: «Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ αλλά δεν αισθανόμουνα καλά», ενώ όπως επιβεβαίωσε το τροχαίο συνέβη όταν προσπάθησε να ξεπαρκάρει.

