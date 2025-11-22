Παγκράτι: Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο της 75χρονης σε τροχαίο - Ψάχνουν δομή για την ΑΜΕΑ κόρη

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη διασταύρωση Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, όπου ο οδηγός συνέχισε ανεξέλεγκτα, χτυπώντας οχήματα και παρασύροντας τη γυναίκα που κατέληξε στο νοσοκομείο.

Παγκράτι: Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο της 75χρονης σε τροχαίο - Ψάχνουν δομή για την ΑΜΕΑ κόρη
Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Παγκράτι, όταν ένας 84χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε μια 75χρονη γυναίκα, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων. Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, σε σημείο που δεν έχει ούτε STOP αλλά ούτε και πεζοδρόμιο.

Πως συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο 84χρονος επιχειρούσε να ξεπαρκάρει στην οδό Νεοπτολέμου, όμως οι κινήσεις του ήταν απότομες και ασυντόνιστες. Όπως λένε όσοι βρίσκονταν εκεί, δέχτηκε παρατηρήσεις από περαστικούς και φάνηκε να εκνευρίζεται. Την ίδια ώρα, ο οδηγός ανέπτυξε ξαφνικά μεγάλη ταχύτητα, κατευθύνθηκε προς τη διασταύρωση με την οδό Ιλιάδος και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που είχε προτεραιότητα.

Κι όμως, η πορεία του οχήματος δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση. Ο 84χρονος συνέχισε να κινείται με ταχύτητα και παρέσυρε την 75χρονη γυναίκα, η οποία εκείνη τη στιγμή διέσχιζε το σημείο. Στη συνέχεια, χτύπησε ακόμα τρία έως τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Η κατάσταση της οικογένειας

Η 75χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Μαζί της βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ. Η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε, όμως έμεινε χωρίς τη μοναδική φροντίδα που είχε, καθώς ο πατέρας της είχε ήδη πεθάνει. Οι άντρες της Τροχαίας την μετέφεραν στο Τμήμα για προστασία και υποστήριξη από ψυχολόγο, ενώ γίνεται προσπάθεια να μεταφερθεί προσωρινά σε κατάλληλο ίδρυμα.

Η τροχαία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

