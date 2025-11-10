Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου - Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 μ.μ. το απόγευμα της Δευτέρας στον αυχένα της Μελούνας στη Λάρισα, στο ρεύμα προς Ελασσόνα.

Ειδικότερα ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν στο όχημα.

Από το τροχαίο κατά τις πρώτες πληρoφορίες του onlarissa.gr τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του ΙΧ, ενώ ένα ακόμη άτομο βρέθηκε τραυματισμένο στο οδόστρωμα.

Σήμανε άμεσα συναγερμός σε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τα αίτια του συμβάντος, ενώ ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα δύο τραυματισμένα άτομα.