Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Νεκρή 60χρονη πεζή
Η γυναίκα παρασύρθηκε και τραυματίστηκε αρχικά πολύ σοβαρά, ενώ στη συνέχεια κατέληξε
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτι το βράδυ της Παρασκευής (21/11), όταν ένα ΙΧ έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα, αλλά και να τραυματίσει θανάσιμα μια πεζή γυναίκα, που αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 19:00 στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι. Το όχημα ήταν εκτός ελέγχου και έπεσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ.
Η γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο.
