Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Συντετριμμένη είναι η σχολική κοινότητα του 2ου Ειδικού Δημοτικού Πειραιά, με τον θάνατο 13χρονης μαθήτριας του σχολείου, που πνίγηκε τρώγοντας το δεκατιανό της. Ο διευθυντής του σχολείου και μία εκπαιδευτικός, με δάκρυα στα μάτια, κατέθεσαν στο Αστυνομικό Τμήμα για τις συνθήκες στις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του το πρωί της Παρασκευής (21/11/2025), εμφάνισε σημάδια πνιγμού. Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.

Το 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι είχε βαριά κινητική αναπηρία, νοητική στέρηση και συχνά είχε προβλήματα στην αναπνοή. Επειδή ακριβώς το προσωπικό του σχολείου είχε καλή γνώση της κατάστασής του, φρόντιζε πάντα να υπάρχει Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, δίπλα στο παιδί, την ώρα που έτρωγε. Έτσι έγινε και σήμερα, όμως, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η 13χρονη. Η νοσηλεύτρια του σχολείου επενέβη άμεσα και παρείχε τις Πρώτες Βοήθειες. Παράλληλα, έσπευσαν γιατροί από διπλανό ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο με απινιδωτή και έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ, επίσης, έφτασε άμεσα, όμως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα αλλά δεν ήταν δυνατή η ανάνηψη της 13χρονης.

Η διεύθυνση του σχολείου δεν κατάφερε να εντοπίσει άμεσα τον πατέρα του παιδιού, γι΄αυτό χρειάστηκε να κληθεί η αστυνομία.

Το παιδί διακομίσθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί επιχείρησαν εκ νέου να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί το υπουργείο Παιδείας, το οποίο επιβεβαιώνει ότι 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά έχει 25 άτομα προσωπικό και είναι πλήρως στελεχωμένο.

