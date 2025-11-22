Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η κόρη της

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι δύο οδηγοί που ευθύνονται για τροχαίο στο Παγκράτι, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο μίας 72χρονης η οποίου περνούσε πεζή από το σημείο μαζί με την ΑμεΑ κόρη της.

Ο 84χρονος και ο 57χρονος συνελήφθησαν και μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τραγική φιγούρα η 32χρονη κόρη του θύματος, αναζητούσε κλαίγοντας τη μητέρα της, τον μοναδικό άνθρωπο στη ζωή που τη φρόντιζε.

Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κλήθηκε ειδικός ψυχολόγος για να αποφανθεί για την κατάστασή της. Τελικά αποφασίστηκε το κορίτσινα μεταφερθεί προσωρινά για φιλοξενία στο Νοσοκομείο «Αιγινήτειο».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίρες, ο ηλικιωμένος οδηγός προσπάθησε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να γδάρει άλλο αυτοκίνητο. Όταν το συνειδητοποίησε, φέρεται πως ανέπτυξε ταχύτητα και παραβίασε προτεραιότητα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο του 57χρονου οδηγού.

Από τη σύγκρουση, ο προφυλακτήρας του δεύτερου αυτοκινήτου ξεκόλλησε και έπεσε πάνω στην 72χρονη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Κι όμως, η πορεία του οχήματος δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση. Ο 84χρονος συνέχισε να κινείται με ταχύτητα και παρέσυρε την 75χρονη γυναίκα, η οποία εκείνη τη στιγμή διέσχιζε το σημείο. Στη συνέχεια, χτύπησε ακόμα τρία έως τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

