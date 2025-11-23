Συμμορία μπαίνει σε λεωφορεία και αρπάζει τσάντες ανήλικων - Γονείς καταγγέλλουν επιθέσεις

Σοβαρές καταγγελίες φτάνουν από επιβάτες του λεωφορείου 755, που εκτελεί το δρομολόγιο Αχαρναί - Κάτω Πατήσια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ομάδα ανηλίκων, κυρίως Ρομά, εκμεταλλεύεται τη στιγμή που οι πόρτες ανοίγουν στις στάσεις για να αρπάξει τσάντες, κινητά και άλλα προσωπικά αντικείμενα, στοχεύοντας συχνά ανήλικους επιβάτες.

Ο κ. Βασίλης Κούγκουλος, πατέρας ανήλικου που έπεσε θύμα κλοπής ενός smart watch στις αρχές του μήνα, μίλησε στο Newsbomb για την εμπειρία του:

«Στο 755 κυκλοφορεί μια ομάδα ανηλίκων που εντοπίζει ανυποψίαστους επιβάτες, κυρίως παιδιά, όπως ο γιος μου. Αρπάζουν ό,τι τους γυαλίσει, συνήθως λίγα δευτερόλεπτα πριν ανοίξουν οι πόρτες σε κάποια στάση», είπε αρχικά.

«Την επόμενη μέρα που έκλεψαν τον γιο μου πήγα στην αστυνομία και μου είπαν ότι αν θέλω μπορώ να κάνω μήνυση. Εγώ δεν ήθελα να προχωρήσω νομικά, απλώς ήθελα να αναφέρω το περιστατικό. Μου εξήγησαν ότι είναι γνωστό το πρόβλημα με τους ανήλικους Ρομά και ότι ο νόμος τους προστατεύει μέχρι την ενηλικίωση, με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη να τους αφήνει ελεύθερους», σημείωσε.

Οι καταγγελίες αυτές προκαλούν ανησυχία στους γονείς και στους επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το συγκεκριμένο δρομολόγιο, ενώ οι Αρχές προτρέπουν σε αυξημένη προσοχή και προφυλάξεις.