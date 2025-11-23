Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο και κατόπιν γραπτών αιτημάτων των Δημάρχων Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, την κήρυξη των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου είχε ήδη κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Νεστορίου, λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσαν τα ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα. Προηγήθηκε επικοινωνία του Περιφερειάρχη κ. Αμανατίδη με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατά την οποία ενημέρωσε αναλυτικά για τις εκτεταμένες ζημιές, τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις και τα προβλήματα υποδομών που είχαν ήδη σημειωθεί στην περιοχή από τις 19 Νοεμβρίου 2025, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση πόρων, μέσων και υπηρεσιών για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.