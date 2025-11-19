Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Δείτε βίντεο

Από την υπερχείλιση του ποταμού έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα και στα δύο αντλιοστάσια που βρίσκονται κοντά στον ποταμό και δίνουν νερό στην ακριτική κωμόπολη.

Newsbomb

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Δείτε βίντεο

Ο ποταμός υπερχείλισε εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων. 

fouit.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην Ήπειρο βρέθηκε το Νεστόριο Καστοριάς, όπου ο ποταμός Αλιάκμονας υπερχείλισε στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party.

Τα ορμητικά νερά του Αλιάκμονα έχουν κατακλύσει όλους τους υπαίθριους χώρους και όπως φαίνεται έχουν δημιουργήσει πολλές ζημιές στα πέτρινα στηθαία στις όχθες του ποταμού, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι σημείο κατατεθέν της Καστοριάς καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Προβλήματα στα αντλιοστάσια

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, «το νερό που κατεβαίνει από το Γράμμο έχει τέτοια ορμή που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμα του».

Από την υπερχείλιση του ποταμού έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα και στα δύο αντλιοστάσια που βρίσκονται κοντά στον ποταμό και δίνουν νερό στην ακριτική κωμόπολη.

plimmires-nestorio-1024x461.jpg

Ο κ.Γκοσλιόπουλος αναφέρει ότι «για υγειονομικούς λόγους διακόπηκε η τροφοδοσία νερού υδρευσης από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές του Νεστορίου έως ότου τα συνεργεία του δήμου καταφέρουν να εκτιμήσουν εάν τα νερά του ποταμού έχουν εισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα των πηγών».

Η βροχόπτωση είναι μεγάλη όχι μόνο στο Νεστόριο αλλά και σε όλο το Γράμμο κι όπως τονίζει ο δήμαρχος «έχουν προκληθεί καταστροφές σε σπίτια και δρόμους στο ορεινό χωριό Γράμμος αλλά και σε δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι για την ξύλευση του δάσους».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αλλά προβλήματα σε οικισμούς και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε μία περίπτωση για την απομάκρυνση ενός πεσμένου δένδρου στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια

21:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις 72-79: Οι «κυανέρυθροι» δεν σηκώνουν κεφάλι, 14η διαδοχική ήττα!

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης... χόρεψε για τον Πούτιν - Δείτε βίντεο

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Κοινό σχέδιο με Γερμανία για «κέντρο επιστροφής» παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Ζημιές στις εγκαταστάσεις του River Party - Δείτε βίντεο

21:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αρχηγός κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με «βιτρίνα» καφετέρια - Ποιο είναι το σύστημα «Hawala» που χρησιμοποιούσε για τις πληρωμές

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Μαύρη αρκούδα κυνηγάει 11χρονο στους διαδρόμους καταστήματος - Σώθηκε δευτερόλεπτα πριν τον αρπάξει

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς είναι η καλύτερη επίθεση με τον «Greek Freak» κι η χειρότερη χωρίς!

20:53WHAT THE FACT

Τουαλέτα από μασίφ χρυσό με το όνομα «America» πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,1 εκατ. δολάρια

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ψυχή, ιθύνων νους, εμπνευστής και στρατηγός»: «Φινάλε» με συγκίνηση και εγκωμιαστικά λόγια στην πολτική σχέση Κωνσταντοπούλου - Καραναστάση

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Δεύτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού λόγω της κακοκαιρίας

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Μου έχει λείψει» - Ο Χολμς δεν βλέπει την ώρα να παίξει ξανά στο Τelekom Center Athens

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παρουσιάστηκε το βιβλίο-οδηγός για τους πολίτες σε περίπτωση πολέμου και καταστροφών

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Η «πόλη-φάντασμα» των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Απόκοσμο σκηνικό

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία: Στο επίκεντρο το θέμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι επιχείρησεις θα μπορούν πλέον να έχουν δικό τους εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

19:45LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Η Σοφία ξεμπροστιάζει τη Ζωή- Στο φως το μεγάλο μυστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

21:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αρχηγός κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με «βιτρίνα» καφετέρια - Ποιο είναι το σύστημα «Hawala» που χρησιμοποιούσε για τις πληρωμές

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ψυχή, ιθύνων νους, εμπνευστής και στρατηγός»: «Φινάλε» με συγκίνηση και εγκωμιαστικά λόγια στην πολτική σχέση Κωνσταντοπούλου - Καραναστάση

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών, όπλων και μείωση του στρατού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

19:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο τζίζικας που δανείζει στο μέρμηγκα» - Διθυράμβοι γαλλικών ΜΜΕ για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 1,1 δισ. ευρώ από την Ελλάδα

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Μαύρη αρκούδα κυνηγάει 11χρονο στους διαδρόμους καταστήματος - Σώθηκε δευτερόλεπτα πριν τον αρπάξει

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αγοράστε noodles για μια εβδομάδα»: Ποια χώρα φοβάται Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και τι λέει στους πολίτες της για apps και κινητά Made in China

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Κοινό σχέδιο με Γερμανία για «κέντρο επιστροφής» παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Η «πόλη-φάντασμα» των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Απόκοσμο σκηνικό

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Ζημιές στις εγκαταστάσεις του River Party - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ