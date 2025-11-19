Ήπειρος: Δεύτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού λόγω της κακοκαιρίας

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (19/11) στην Πυροσβεστική στην Ήπειρο, καθώς χρειάστηκε να επέμβει σε διαδοχικές επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων εξαιτίας των ορμητικών νερών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πριν καλά καλά τελειώσει η επιχείρηση για τους εγκλωβισμένους κτηνοτρόφους στους Μελισσουργούς των Τζουμέρκων που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια το απόγευμα της Τετάρτης (19/11), η Πυροσβεστική κλήθηκε για μία δεύτερη, αυτή την φορά στην περιοχή του Ζαγορίου.

Δύο άτομα, ένας βοσκός και η σύζυγός του, έχουν αποκλειστεί στην περιοχή του Καβαλαρίου καθώς δεν μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο λόγω των ορμητικών νερών ενός ρέματος, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Στο σημείο μεταβαίνει πυροσβεστικό όχημα από το Κλιμάκιο Μηλιωτάδων με δύο υπαλλήλους, ενώ επιπλέον κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων αναμένεται να συμμετάσχει στην επιχείρηση για την ασφαλή διάσωση των δύο ατόμων.Εστιατόρια Ιωάννινα

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς η περιοχή πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα.

