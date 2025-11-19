Meteo: 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα στη Θεσπρωτία - Έπεσαν 6.500 κεραυνοί στη δυτική Ελλάδα

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται την Τετάρτη (19/11) στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με προβλήματα να εντοπίζονται σε Ήπειρο και Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού έως τις 17:00 καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και ήταν ίσο με 139 χιλιοστά.

Σημαντικά ύψη καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου και στην Κέρκυρα.

Μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.