Έντονη κακοκαιρία στην Ήπειρο: Δύο κτηνοτρόφοι αποκλείστηκαν λόγω ορμητικών νερών

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή των Τζουμέρκων στην Ήπειρο, καθώς δύο κτηνοτρόφοι στην περιοχή των Μελισσουργών αποκλείστηκαν λόγω ορμητικών νερών σε τοπικό ρέμα, που καθιστούσαν αδύνατη τη διάβαση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά των ατόμων.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες διαδρομές και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι να εξασθενήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

*Με πληροφορίες από Epiruspost.gr

