Ηγουμενίτσα: Κλειστοί δρόμοι από την ισχυρή βροχόπτωση

Έντονη βροχόπτωση παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Ηγουμενίτσα που έχει προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, λόγω καταπτώσεων υλικών στο οδόστρωμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία που εργάζονται για την απομάκρυνση των φερτών υλικών για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Κλειστός ο δρόμος προς Μαυρούδι

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα και στον δρόμο προς Μαυρούδι όπου ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι, μεταφέροντας φερτά υλικά και λάσπη.

Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα αρκετά οχήματα να ακινητοποιηθούν εντός του πλημμυρισμένου τμήματος. Οδηγοί που κινούνταν στο σημείο εγκλωβίστηκαν προσωρινά, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Αστυνομίας και συνεργεία του Δήμου για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να προβούν σε ενέργειες αποκατάστασης.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τον συγκεκριμένο άξονα και γενικότερα τις μετακινήσεις σε σημεία όπου παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα, μέχρι να υποχωρήσει ο όγκος της βροχής και να καθαριστούν τα οδοστρώματα.

