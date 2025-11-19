Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει κάθε χρόνο πάνω από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη

Η 19η Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης του Παιδιού με σκοπό οι Οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο να συνεργαστούν για την υπεράσπιση του παιδιού, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται βία και εκμετάλλευση από τους ενήλικες.

Συνδυάζεται με την 20ή Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ημέρα που υιοθετήθηκε το 1989, η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Κάθε χρόνο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται δίπλα σε περισσότερα από 8.500 παιδιά και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από το πολύπλευρο έργο του, διασφαλίζει χωρίς διακρίσεις, το δικαίωμα κάθε παιδιού:

στην προστασία από τη βία, την εκμετάλλευση και την παραμέληση

στην υγεία, την εκπαίδευση και την ευημερία

στην αξιοπρέπεια, τη φροντίδα και την αγάπη

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί δράσεις με σκοπό την υποστήριξη, τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών διά των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας:

Υπηρεσίες στην Αθήνα

Κεντρική Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αθήνας

Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης & Προαγωγής Ψυχικής Υγείας.

Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Τηλεφωνική γραμμή 10205 – Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΕΕΣ

10 Περιφερειακές Κοινωνικές Υπηρεσίες

Δομές για Παιδιά Προσφύγων και Μεταναστών

Πολυδύναμα Κέντρα Προσφύγων (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Καλάβρυτα)

Εθελοντισμός: Δράσεις εθελοντών για τα παιδιά

Για την στήριξη παιδιών και Οικογενειών από τις ανωτέρω Υπηρεσίες παρέχονται:

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Ολιστική προσέγγιση ψυχοκοινωνικής στήριξης

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη

Προστασία από κακοποίηση και εκμετάλλευση

Ενισχυτική διδασκαλία και δημιουργική απασχόληση

Συνοδεία σε πολιτιστικές δράσεις, επισκέψεις σε ιδρύματα,

Ψυχαγωγικές και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες για παιδιά όλων των ηλικιών

Υλική βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες

Παράλληλη ενδυνάμωση και στήριξη γονέων

Δράσεις ευαισθητοποίησης

Εκπαίδευση και Ψυχοεκπαίδευση

Λειτουργία νηπιαγωγείου και εκπαιδευτικών δράσεων

Συμβουλευτική και πληροφόρηση για γονείς και εκπαιδευτικούς

Ψυχοεκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους

Παρεμβάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Συνεργασία με τοπικούς φορείς

Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης , συμβουλευτικής και εκπαίδευσης

Ευαισθητοποίηση σε θέματα παιδικής προστασίας

Ο ΕΕΣ με αφορμή τις Παγκόσμιες ημέρες για το παιδί στις 19 & 20 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο του έργου του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας για την Παιδική Προστασία, σχεδίασε και υλοποιεί τις κάτωθι δράσεις:

Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ευάλωτων. Εκπαιδευμένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι παρέχουν με αμεροληψία και εμπιστευτικότητα, ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική ,καθοδήγηση και πληροφόρηση σε πολίτες σχετικά με θέματα όπως η ψυχική υγεία εφήβων, το bulling, η έμφυλη βία, κλπ

Διαδραστική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση μαθητών όλων των βαθμίδων, από εξειδικευμένους επαγγελματίες του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, σχετικά με το bulling, σε συνεργασία με τα σχολεία.

Ευαισθητοποίηση για την Έμφυλη βία και τα δικαιώματα του παιδιού στους ανηλίκους που διαμένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ, Καλαβρύτων με σκοπό την την πρόληψη της έκθεσής τους σε κινδύνους κακοποίησης και κάθε μορφής εκμετάλλευσης.

Ομαδικές Δραστηριότητες με τα παιδιά

Τα ωφελούμενα παιδιά των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας δημιουργούν ζωγραφιές, ποιήματα, παραμύθια και συζητούν σε μικρές ομάδες τις σκέψεις τους. Μέσα από τα έργα τους τα παιδιά εκφράζουν την άποψή τους ,τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους για έναν καλύτερο κόσμο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρες 15:30 – 18:30, θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Goethe – Institut Athen, (Ομήρου 14 – 16), για τα παιδιά του Κοινωνικού του Φροντιστηρίου ΕΕΣ και τις οικογένειές τους. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά δρώμενα, να απολαύσουν τη μουσική και να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση: «Handmade Christmas» από την ομάδα θεάτρου εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο σύλλογος εργαζομένων της Procter & Gamble θα προσφέρει δώρα στα παιδιά.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και ώρες 12:00 – 18:00, θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα εορταστική εκδήλωση με θέμα «Το Δέντρο των Ευχών στολίζεται με μηνύματα για τα Δικαιώματα του Παιδιού» από τα παιδιά. Θα υπάρχουν και εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους, όπως παράσταση από ταχυδακτυλουργό, καλλιτεχνικό εργαστήρι, χορός και μουσική με DJ.

Στην εκδήλωση θα εκτεθούν οι ζωγραφιές των ωφελούμενων παιδιών των προγραμμάτων μας, με θέμα τα Δικαιώματα των Παιδιών.