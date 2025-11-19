Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει κάθε χρόνο πάνω από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί δράσεις με σκοπό την υποστήριξη, τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών διά των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας

Newsbomb

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει κάθε χρόνο πάνω από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 19η Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης του Παιδιού με σκοπό οι Οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο να συνεργαστούν για την υπεράσπιση του παιδιού, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται βία και εκμετάλλευση από τους ενήλικες.

Συνδυάζεται με την 20ή Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ημέρα που υιοθετήθηκε το 1989, η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Κάθε χρόνο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται δίπλα σε περισσότερα από 8.500 παιδιά και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από το πολύπλευρο έργο του, διασφαλίζει χωρίς διακρίσεις, το δικαίωμα κάθε παιδιού:

  • στην προστασία από τη βία, την εκμετάλλευση και την παραμέληση
  • στην υγεία, την εκπαίδευση και την ευημερία
  • στην αξιοπρέπεια, τη φροντίδα και την αγάπη

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί δράσεις με σκοπό την υποστήριξη, τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών διά των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας:

Υπηρεσίες στην Αθήνα

  • Κεντρική Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αθήνας
  • Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης & Προαγωγής Ψυχικής Υγείας.
  • Κοινωνικό Φροντιστήριο.
  • Τηλεφωνική γραμμή 10205 – Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΕΕΣ

10 Περιφερειακές Κοινωνικές Υπηρεσίες

Δομές για Παιδιά Προσφύγων και Μεταναστών

  • Πολυδύναμα Κέντρα Προσφύγων (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
  • Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Καλάβρυτα)

Εθελοντισμός: Δράσεις εθελοντών για τα παιδιά

Για την στήριξη παιδιών και Οικογενειών από τις ανωτέρω Υπηρεσίες παρέχονται:

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

  • Ολιστική προσέγγιση ψυχοκοινωνικής στήριξης
  • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
  • Προστασία από κακοποίηση και εκμετάλλευση
  • Ενισχυτική διδασκαλία και δημιουργική απασχόληση
  • Συνοδεία σε πολιτιστικές δράσεις, επισκέψεις σε ιδρύματα,
  • Ψυχαγωγικές και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες για παιδιά όλων των ηλικιών
  • Υλική βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες
  • Παράλληλη ενδυνάμωση και στήριξη γονέων
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης

Εκπαίδευση και Ψυχοεκπαίδευση

  • Λειτουργία νηπιαγωγείου και εκπαιδευτικών δράσεων
  • Συμβουλευτική και πληροφόρηση για γονείς και εκπαιδευτικούς
  • Ψυχοεκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους

Παρεμβάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

  • Συνεργασία με τοπικούς φορείς
  • Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης , συμβουλευτικής και εκπαίδευσης
  • Ευαισθητοποίηση σε θέματα παιδικής προστασίας

Ο ΕΕΣ με αφορμή τις Παγκόσμιες ημέρες για το παιδί στις 19 & 20 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο του έργου του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας για την Παιδική Προστασία, σχεδίασε και υλοποιεί τις κάτωθι δράσεις:

Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ευάλωτων. Εκπαιδευμένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι παρέχουν με αμεροληψία και εμπιστευτικότητα, ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική ,καθοδήγηση και πληροφόρηση σε πολίτες σχετικά με θέματα όπως η ψυχική υγεία εφήβων, το bulling, η έμφυλη βία, κλπ

Διαδραστική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση μαθητών όλων των βαθμίδων, από εξειδικευμένους επαγγελματίες του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, σχετικά με το bulling, σε συνεργασία με τα σχολεία.

Ευαισθητοποίηση για την Έμφυλη βία και τα δικαιώματα του παιδιού στους ανηλίκους που διαμένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ, Καλαβρύτων με σκοπό την την πρόληψη της έκθεσής τους σε κινδύνους κακοποίησης και κάθε μορφής εκμετάλλευσης.

Ομαδικές Δραστηριότητες με τα παιδιά

Τα ωφελούμενα παιδιά των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας δημιουργούν ζωγραφιές, ποιήματα, παραμύθια και συζητούν σε μικρές ομάδες τις σκέψεις τους. Μέσα από τα έργα τους τα παιδιά εκφράζουν την άποψή τους ,τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους για έναν καλύτερο κόσμο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρες 15:30 – 18:30, θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Goethe – Institut Athen, (Ομήρου 14 – 16), για τα παιδιά του Κοινωνικού του Φροντιστηρίου ΕΕΣ και τις οικογένειές τους. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά δρώμενα, να απολαύσουν τη μουσική και να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση: «Handmade Christmas» από την ομάδα θεάτρου εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο σύλλογος εργαζομένων της Procter & Gamble θα προσφέρει δώρα στα παιδιά.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και ώρες 12:00 – 18:00, θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα εορταστική εκδήλωση με θέμα «Το Δέντρο των Ευχών στολίζεται με μηνύματα για τα Δικαιώματα του Παιδιού» από τα παιδιά. Θα υπάρχουν και εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους, όπως παράσταση από ταχυδακτυλουργό, καλλιτεχνικό εργαστήρι, χορός και μουσική με DJ.

Στην εκδήλωση θα εκτεθούν οι ζωγραφιές των ωφελούμενων παιδιών των προγραμμάτων μας, με θέμα τα Δικαιώματα των Παιδιών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει κάθε χρόνο πάνω από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος θα πάρει την έδρα του αν το εγκρίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Από το θέατρο στην πολιτική και πίσω

13:39LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Χρειάζομαι μια παύση» - Γιατί η σταρ αποφασίζει να κάνει διάλειμμα από τη μουσική

13:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 27χρονος που κατήγγειλε ότι τον λήστεψαν και συνελήφθη για ερωτικό ραντεβού με 14χρονη

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νέο ΚΕΠΑ του Πειραιά: «Πολυδιάστατη η πολιτική μας για τους για τους συμπολίτες μας με αναπηρία»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου

13:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ασάφεια στρατηγικής και πολιτική διπλής βάρκας» από το ΠΑΣΟΚ – Αυτοαναφορικός ο Τσίπρας

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στον Βόλο: Αρουραίοι εμφανίστηκαν σε σχολικό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ψήφισε σαρωτικούς νόμους για να ενισχύσει την άμυνά της -Έφεδροι σε διυλιστήρια, αυστηρότερες ποινές για πράξεις δολιοφθοράς

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία διαψεύδει το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία - «Δεν έχουμε τίποτα νέο» λέει το Κρεμλίνο

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στις φυλακές Λάρισας: Κρατούμενος επιτέθηκε και έστειλε στο νοσοκομείο δύο υπαλλήλους

12:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανατολικά της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο

12:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου: Ξεκίνησε η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» με αυξημένη αναμονή

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η απάντηση Μανδά στα σενάρια για «άκυρο» στους «πράσινους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

13:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος θα πάρει την έδρα του αν το εγκρίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Στην ανακρίτρια η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

12:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανατολικά της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ