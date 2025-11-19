Κέρκυρα: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις – Πλημμύρισε ο δρόμος προς τον Άγιο Προκόπιο

Προβλήματα προκάλεσε η πολύωρη έντονη βροχόπτωση στην Κέρκυρα που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος προς τον Άγιο Προκόπιο, με το νερό να καλύπτει σημαντικό μέρος του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η πρόσβαση με όχημα στο σημείο είναι τουλάχιστον επικίνδυνη αν όχι αδύνατη καθώς η στάθμη του νερού έχει ανέβει πολλά εκατοστά πάνω από το οδόστρωμα. «Μόνο με βάρκα μπορείς να περάσεις», λένε χαρακτηριστικά οι κάτοικοι.

Σημειώνεται ότι γίνονται προσπάθειες αποστραγγίσεις φρεατίων αποχέτευσης ωστόσο υπάρχουν περιοχές που καταγράφονται προβλήματα αποστράγγισης, κυρίως σε χαμηλά σημεία ή στο παλιό δίκτυο.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση από τον Δήμο και την Περιφέρεια για ενίσχυση των υποδομών αποχέτευσης, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα στο μέλλον.

Με πληροφορίες από kerkyrasimera.gr

