Αναστάτωση στον Βόλο: Αρουραίοι εμφανίστηκαν σε σχολικό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη κινητοποίηση έχει προκαλέσει η εμφάνιση αρουραίων σε σχολικό συγκρότημα δημοτικών σχολείων στο κέντρο του Βόλου.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το πρόβλημα έχει παρατηρηθεί εδώ και αρκετές ημέρες, με αρουραίους να εμφανίζονται τόσο σε εξωτερικούς χώρους του σχολικού συγκροτήματος όσο και εντός των αιθουσών και έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία εκπαιδευτικών και γονιών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διεύθυνση του σχολείο έχει προχωρήσει στην ενημέρωση των γονέων για την κατάσταση που επικρατεί ενώ όπως έκανε γνωστό έχουν ήδη εφαρμοστεί όλα τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου όπως μυοκτονία, τοποθέτηση παγίδων και ψεκασμοί.

Ωστόσο, το πρόβλημα συνεχίζεται και πλέον θεωρείται απειλή για την υγεία της σχολικής κοινότητας. Μάλιστα η διεύθυνση επεσήμανε στους γονείς να υπενθυμίζουν στα παιδιά τη σημασία της προσοχής στη διαχείριση του φαγητού και των προσωπικών τους αντικειμένων, μέχρι να υπάρξει πλήρης εξάλειψη του φαινομένου.

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση του σχολείου έστειλε επιστολή και στην αντιδήμαρχο Παιδείας και Εκπαίδευσης του δήμου Βόλου, στην οποία – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – γίνεται σαφές ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, παρά τις έως τώρα παρεμβάσεις, οι αρουραίοι εξακολουθούν να εντοπίζονται, προκαλώντας έντονη ανησυχία αλλά και διαμαρτυρίες από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τους γονείς που ζητούν την άμεση και πιο εντατική παρέμβαση των δημοτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το θέμα έχει πάρει έκταση εντός της σχολικής κοινότητας, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν πλέον συγκεκριμένες ενέργειες από τον Δήμο για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον χώρο όπου καθημερινά βρίσκονται δεκάδες μαθητές.

