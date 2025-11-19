Αναστάτωση στις φυλακές Λάρισας: Κρατούμενος επιτέθηκε και έστειλε στο νοσοκομείο δύο υπαλλήλους

Βίαιη επίθεση δέχθηκαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Λάρισας από κρατούμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου την ώρα που οι υπάλληλοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Οι υπάλληλοι έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα και δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους.

«Η ανοχή και η αδιαφορία δεν χωρούν πλέον. Δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία κουλτούρας φόβου μέσα στους χώρους μας», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η προστασία των εργαζομένων στα Καταστήματα Κράτησης δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η βία δεν μπορεί να θεωρείται μέρος της δουλειάς, ούτε ο φόβος να χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο δύο συνάδελφοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από κρατούμενο ενώ επιτελούσαν κανονικά τα καθήκοντά τους, αποτελεί ακόμη ένα καμπανάκι κινδύνου.

Οι συνάδελφοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο και έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα· ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίθεση έρχεται να επαναλαμβανόμενα και δείχνουν μια επικίνδυνη πραγματικότητα που δεν επιδέχεται άλλες δικαιολογίες.

Οι συνθήκες στα Καταστήματα Κράτησης έχουν μετατραπεί σε πεδίο υψηλών εντάσεων, όπου το προσωπικό καλείται συχνά να λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η Πολιτεία παραμένει παθητική μπροστά στα συνεχή περιστατικά βίας, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει στους υπαλλήλους ευθύνες χωρίς να τους παρέχει τα στοιχειώδη μέσα ασφάλειας και ρύθμισης.

Οι εργαζόμενοι στα Καταστήματα Κράτησης οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια — που απαιτεί στελέχωση επαρκή και ουσιαστική, εκπαίδευση, πρωτόκολλα, κατάλληλο εξοπλισμό, εφαρμοσμένα μέτρα και επαγγελματισμό χωρίς εκπτώσεις από την Πολιτεία· απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν οι υπάλληλοι να προστατεύουν και να προστατεύονται.

Υπηρετούμε σε ένα περιβάλλον που είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο, όμως η ανασφάλεια και η υποτίμηση, και απαιτούμε από την Πολιτεία: στελέχωση προσωπικού, κατάλληλο εξοπλισμό, εφαρμόσιμα πρωτόκολλα και ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης.

Η ανοχή και η αδιαφορία δεν χωρούν πλέον. Δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία κουλτούρας φόβου μέσα στους χώρους μας.

Η Ομοσπονδία εκφράζει τη βαθύτατη συμπαράστασή της στους δύο συναδέλφους και στις οικογένειές τους, ευχόμενη γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι θεμέλιο της λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.»

