Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Τρικάλων: Βρέθηκαν μαχαίρια, κινητά και ναρκωτικά

Έφοδο πραγματοποίησαν σε χώρους κράτησης στις φυλακές Τρικάλων το πρωί της Πέμπτης (6/11/25) άνδρες από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών που με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ., εντόπισαν και συνέλαβαν 5 κρατούμενους, καθώς κατείχαν παρανόμως κινητά τηλέφωνά, ενώ ένας κατείχε και 0,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων κρατουμένων καθώς σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν προς περαιτέρω αξιολόγηση συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (8 USB και κάρτα μνήμης).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

