Λασίθι: Προφυλακιστέοι πατέρας και οι δύο γιοι του για ζωοκλοπή 850 προβάτων

Πατέρας και γιοι είχαν μετατρέψει τις ζωοκλοπές σε …οικογενειακή μπίζνα

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Λασιθίου πατέρας και δύο γιοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν μετατρέψει τις ζωοκλοπές σε …οικογενειακή μπίζνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην δικογραφία που σχηματίσθηκε για τις ζωοκλοπές περιλαμβάνονται 7 διαφορετικοί παθόντες από διάφορες περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας, με τα κλεμμένα ζώα να ανέρχονται σε περισσότερα από 850 πρόβατα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, τόσο ο 49χρονος πατέρας όσο και οι δύο γιοι, 25 και 26 ετών αντίστοιχα, φέρονται να είχαν τεθεί στο «κάδρο» των διωκτικών Αρχών και κυρίως των στελεχών του ΤΑΕ Λασιθίου που δίνουν έμφαση στο ζήτημα της ζωοκλοπής που «πονάει» αρκετά κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Η προ ημερών αστυνομική επιχείρηση σε τρεις χώρους ιδιοκτησίας των προφυλακισμένων πλέον συγγενών κρίθηκε επιβεβλημένη βάσει των πληροφοριών που είχαν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Λασιθίου, το προφίλ των τριών αλλά και το «ιστορικό» τους δεδομένου ότι σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δικογραφίες τόσο για όπλα όσο και για ζωοκλοπές. Μάλιστα αναφέρεται ότι στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Στις έρευνες που έγιναν στους χώρους εκμετάλλευσης τους εντοπίστηκαν περίπου 230 από τα αφαιρεθέντα ζώα, μαζί με 124 νεογνά που φέρονται να γεννήθηκαν μετά την ζωοκλοπή κυοφορούμενων προβάτων, τα οποία και αποδόθηκαν σε κάποιους από τους παθόντες. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ζωοκλοπής και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και πλέον θα βρεθούν πίσω από τα κάγκελα και είναι μία εξέλιξη που ήδη συζητείται έντονα στην τοπική κοινωνία.

