Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Τρικάλων: Αφγανός βαρυποινίτης μαχαίρωσε 49χρονο συγκρατούμενό του

Αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν 28χρονο Αφγανό βαρυποινίτη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Νοεμβρίου στις φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο 28χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 49χρονο Έλληνα συγκρατούμενό του και του κατάφερε τρία χτυπήματα.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ το θύμα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.