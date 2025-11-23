Θεσσαλονίκη: Ανατροπή ΙΧ με δύο τραυματίες έξω από τα Βρασνά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) στην ΕΟ Θεσσαλονίκης Καβάλας, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο που βρισκόταν στο ύψος του κόμβου για τα Βρασνά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το όχημα αναποδογύρισε, ενώ ένα δεύτερο όχημα έπεσε πάνω στις μπάρες.

Από το τροχαίο, δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, με το ένα να φέρει κακώσεις στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες και να τους μεταφέρει σε εφημερεύον νοσοκομείο.

