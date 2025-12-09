Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες - Πώς αντέδρασαν οι γονείς

Ένα νέο, σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου μαθήτριες ενεπλάκησαν σε έναν άγριο ξυλοδαρμό. Η επίθεση, που φέρεται να είχε ως αφορμή ένα αγόρι, καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών.

Στο συρτάρι η υπόθεση

Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές εντόπισαν το βίντεο και ζήτησαν να υποβληθούν οι απαραίτητες μηνύσεις, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες κατά των δραστριών, η υπόθεση φαίνεται να παρέμεινε στο συρτάρι.

Ο λόγος; Τόσο το ίδιο το θύμα, η ανήλικη κοπέλα όσο και οι γονείς της αρνήθηκαν να κινηθούν νομικά εναντίον των κοριτσιών που τη χτυπούσαν και τη βιντεοσκοπούσαν. Αυτή η άρνηση θέτει επί της ουσίας την υπόθεση στο αρχείο, αφήνοντας τις δράστριες ατιμώρητες.

Η αγανάκτηση γειτόνισσας

Το βίντεο αποκαλύπτει, εκτός από τη βιαιότητα των χτυπημάτων, και την παθητική στάση των παρευρισκομένων. Μια γυναίκα-περίοικος, που είδε το περιστατικό να εκτυλίσσεται, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της, σοκαρισμένη από την αγριότητα με την οποία τα κορίτσια χτυπούσαν το θύμα.

Αντίθετα, άλλες ανήλικες που βρίσκονταν στο σημείο, επέλεξαν να χλευάζουν, να γελούν και να καταγράφουν τον άγριο ξυλοδαρμό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

