Πετρούπολη: Η στιγμή του ανελέητου ξυλοδαρμού της ανήλικης μαθήτριας από συνομήλικές της

Η στιγμή που η άτυχη κοπέλα βρίσκεται στο έδαφος και οι άλλες κοπέλες τη χτυπούν ανελέητα

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με «πρωταγωνιστές» ανήλικους, ακόμη και κορίτσια, με τα πολλά εξ αυτών να καταγράφονται από κάμερες κινητών τηλεφώνων και στη συνέχεια να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σ’ ένα τέτοιο, σοκαριστικό, βίντεο καταγράφεται η ανεξέλεγκτη επίθεση που δέχθηκε μία μαθήτρια από άλλα κορίτσια στην Πετρούπολη. Η ανήλικη βρίσκεται στο έδαφος περικυκλωμένη από συνομήλικές της, οι οποίες τη σέρνουν, την κλοτσούν, τη χτυπούν βάρβαρα ενώ την ίδια ώρα ένα άλλο άτομο βιντεοσκοπεί.

Αρχικά, στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, φαίνονται δύο νεαρές πιασμένες η μία από τα μαλλιά της άλλης να παλεύουν μεταξύ τους. Τότε ακούγεται η φράση: «Μπαίνω ρε… Κράτα, μπαίνω, μπαίνω».

Είναι η στιγμή που θα αρχίσει ο πραγματικός εφιάλτης για το κορίτσι με το μαύρο κολάν. Σε δευτερόλεπτα θα βρεθεί πεσμένη κάτω, περιτριγυρισμένη από τέσσερις και τότε αρχίζει το… μαρτύριό της.

Η μαθήτρια δέχεται χωρίς έλεος το ένα χτύπημα μετά το άλλο με χέρια και πόδια. Μαινόμενη η κοπέλα με την άσπρη μπλούζα, αρπάζει το θύμα της από τα μαλλιά και τη σηκώνει στον αέρα, ενώ άλλη την πιάνει από πόδια.

Οι κλοτσιές συνεχίζονται. Χωρίς κανέναν φραγμό οι τρεις μαθήτριες συνεχίζουν τα σφοδρά χτυπήματα. Ακόμη και όταν το θύμα φαίνεται να μην αντιδρά, μία από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλοτσάει με αγριότητα στο κεφάλι.

Στο κάδρο εμφανίζονται και δύο αγόρια. Δεν χτυπούν αλλά δεν αντιδρούν κιόλας στην εφιαλτική σκηνή. Παρακολουθούν αμέτοχοι και απαθείς.

Κι όταν οι 4 έχουν εκτονώσει όλο τους το μένος και το ξύλο σταματά, η μαθήτρια με τα μαύρα, ακόμη πεσμένη στο έδαφος, βγάζει μόνο έναν πνιχτό λυγμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό σε βάρος του άτυχου παιδιού, παρόλα αυτά το μένος που αποτυπώνεται στα πλάνα προκαλεί προβληματισμό, κυρίως γιατί οι δράστες είναι ανήλικα παιδιά.

Διαβάστε επίσης