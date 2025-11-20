Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο καβγά σε Λύκειο των Χανίων

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ένας 16χρονος μαθητής, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό με συμμαθητή του μέσα σε Λύκειο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο αγόρια ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε χειροδικία, με αποτέλεσμα ο ένας μαθητής να δεχθεί γροθιές και να τραυματιστεί.

Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ ο τραυματισμός του δεν θεωρείται σοβαρός.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.