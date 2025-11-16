Νέα σοκαριστική επίθεση εις βάρος ανήλικου: Έφηβοι χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν το θύμα τους

Σοκάρει νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στο Μαρούσι, με δράστες τρεις εφήβους και θύμα τους ένα συνομήλικό τους παιδί.

Οι τρεις ανήλικοι δράστες, 15, 14 και 13 ετών, συνελήφθησαν από την ασφάλεια Αμαρουσίου και είναι κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων, απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 14χρονο μαθητή έξω από σχολείο του Αμαρουσίου και ο 15χρονος μαζί με τον 13χρονο του επιτέθηκαν με γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ παράλληλα ο 14χρονος κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε την επίθεση.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους τρεις δράστες και τους συνέλαβαν.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.