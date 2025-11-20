Συγκλονίζει νέο περιστατικό ανηλικής βίας – Έφηβες χτυπούν με μανία στο έδαφος συνομήλική τους

Νέες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς αποκαλύπτουν ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσίευσε το Star, νεαρές έφηβες επιτίθονται σε συνομήλική τους, η οποία βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος και ανήμπορη να αντιδράσει.

Οι ανήλικες φαίνεται να τη χτυπούν επανειλημμένα, ενώ ακούγονται να τη βρίζουν, την ώρα που το κορίτσι δείχνει να χάνει τις αισθήσεις του.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη περιστατικό ανησυχητικής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού κοντά σε λύκειο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τους πέντε εφήβους που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο 16χρονος, είχε προσεγγίσει την ομάδα των νεαρών για να τους ρωτήσει αν κάποιος από αυτούς είχε πάρει το κράνος του. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα να δεχθεί χτυπήματα στο μάτι. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι οι δράστες κατέγραφαν το επεισόδιο σε βίντεο την ώρα της επίθεσης.