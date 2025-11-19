Αχαΐα: Νέα επίθεση κατά ανηλίκου - 17χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα

Νέα επίθεση κατά ανηλίκου στην Αχαΐα καταγγέλθηκε την Τετάρτη (19/11) στην Αστυνομία, εντείνοντας τον προβληματισμό και την ανησυχία για τα συνεχόμενα περιστατικά βίας.

Σύμφωνα με καταγγελία μητέρας στις Αρχές του Αιγίου, ο 17χρονος γιος της, μαθητής Λυκείου, δέχθηκε το μεσημέρι επίθεση σε κεντρικό σημείο της πόλης από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο. Οι δράστες τον απείλησαν και τον χτύπησαν με κλωτσιές και γροθιές.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ενώ η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται.

*Με πληροφορίες από thebest.gr

