Αλεξανδρούπολη: Χειροπέδες σε έξι ανηλίκους για κλοπές μοτοσικλετών

Στη σύλληψη έξι ανηλίκων για κλοπές μοτοποδηλάτων προχώρησαν αστυνομικοί στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο (15/11), ενώ πέρασαν χειροπέδες και σε οκτώ ενηλίκους για παραμέληση εποπτείας των τέκνων τους.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών δίκυκλων οχημάτων, που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως 15-11-2025 στην Αλεξανδρούπολη.

Συνελήφθησαν χθες (15-11-2025) το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, από τους παραπάνω αστυνομικούς, έξι ανήλικοι ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής καθώς επίσης και οχτώ ενήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας την 15-11-2025 το πρωί, περιστατικού κλοπής δίκυκλου μοτοποδήλατου από την Αλεξανδρούπολη, αστυνομικοί προέβησαν σε σχετικές αναζητήσεις και ακολούθως το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εντόπισαν στην Αλεξανδρούπολη, τους δύο ανήλικους να επιβαίνουν στο αφαιρεθέν δίκυκλο, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι οι δράστες ενεργώντας από κοινού με τέσσερις επιπλέον ανήλικους ημεδαπούς αφαίρεσαν το παραπάνω δίκυκλο, καθώς και δύο μοτοποδήλατα από την εν λόγω πόλη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίσθηκαν τα δύο δίκυκλα, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους, ενώ στην κατοχή των δύο δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και διαρρηκτικά εργαλεία.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

