Αλεξανδρούπολη: Ατύχημα στο πεδίο βολής Αετού - Στο νοσοκομείο ιδιώτης χειριστής drone

Σοβαρό ατύχημα συνέβη χθες βράδυ στον χώρο του πεδίου βολής Αετού στην Αλεξανδρούπολη στο περιθώριο των προετοιμασιών για τη λήξη της άσκησης "Αίσιος Οιωνός".

Στη φετινή τελική φάση της άσκησης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη και θα παραβρεθεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να συμμετάσχουν και πολλά drones, καθώς και μέσα anti-drones.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, στο πλαίσιο αυτό, πολλοί ιδιώτες, εργαζόμενοι σε εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα drones στην άσκηση, βρίσκονται ήδη στην περιοχή και προετοιμάζονται για την τελική φάση. Δυστυχώς, ένας από αυτούς που βρισκόταν τις πρώτες βραδινές ώρες στο πεδίο βολής Αετού κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από σκηνή και βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

