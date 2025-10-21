Άσκηση «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25»: Επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου - Βίντεο

Τι έγινε στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση με την επωνυμία «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25»

Σε μια περίοδο που οι διεθνείς προκλήσεις πολλαπλασιάζονται και γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται για το μέλλον του πολέμου.

Από τη Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, έλαβε χώρα στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας και στην ευρύτερη περιοχή Πελοποννήσου και Ιονίου Πελάγους η Εθνική Διακλαδική Άσκηση με την επωνυμία «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25».

Η «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), η οποία σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

askisi2.jpg
askisi3.jpg

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των 3 Γενικών Επιτελείων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και σκοπό είχε την άσκηση του συμμετέχοντος προσωπικού στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), τη δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου ΗΠ των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ασκούμενων.

askisi4.jpg
askisi5.jpg
askisi6.jpg
askisi7.jpg
askisi8.jpg

