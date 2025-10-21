Το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Γερμανίας να δημιουργήσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης καταρρέει

Η Γερμανία υπό την ηγεσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ξεκίνησε με μεγάλες φιλοδοξίες να κατασκευάσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης, μια στρατηγική που συνοδεύεται από σημαντικές αμυντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Με το σύνθημα «η Γερμανία επέστρεψε», ο Φρίντριχ Μερτς κατήργησε γραφειοκρατικά εμπόδια και άνοιξε τον δρόμο για αμυντικές δαπάνες χωρίς προηγούμενο, δημιουργώντας παράλληλα ειδικό ταμείο 500 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών κρίσιμης σημασίας.

Ωστόσο, η προσπάθεια του καγκελαρίου να επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μέσω κλήρωσης έχει τεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας της έντονης διαμάχης με τον κυβερνητικό εταίρο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Το κεντροδεξιό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της καγκελαρίου υποστηρίζει ότι η στρατολόγηση με κλήρωση είναι μια «δίκαιη και λογική» λύση ασφαλείας, σε περίπτωση που το σύστημα στρατιωτικής θητείας της Γερμανίας, που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή, δεν παράγει αρκετούς στρατιώτες.

Ωστόσο, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), ο κεντροαριστερός εταίρος του Μερτς στην κυβέρνηση συνασπισμού, έχουν κατηγορηθεί ότι εμποδίζουν τη μεταρρύθμιση υπό την πίεση των νέων ψηφοφόρων και την ακράδαντη πεποίθηση ότι η στρατιωτική θητεία πρέπει να είναι αποκλειστικά εθελοντική.

Πάντως η πλειοψηφία των Γερμανών, που ερωτήθηκαν σε δημοσκόπηση, αντιτίθενται στην ιδέα κλήρωσης που θα καθόριζε ποιοι επιλέξιμοι για στράτευση θα καλούνταν να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.

Γερμανία: Δημιουργία ενός μόνιμου στρατού 260.000 ανδρών έως το 2030

Την ίδια στιγμή, η πρόταση του Φρίντριχ Μερτς, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός μόνιμου στρατού 260.000 ανδρών έως το 2030, συγκρούεται με την πολιτική κουλτούρα του SPD, που αντιτίθεται στην υποχρεωτική θητεία και στηρίζει τον εθελοντισμό, εν μέρει υπό την επιρροή νεότερων ψηφοφόρων και την παράδοση πασιφισμού.

Η ακύρωση συνέντευξης Τύπου από τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους αποτυπώνει το βάρος της σύγκρουσης, ενώ η συζήτηση μέσα στο κοινοβούλιο αποκάλυψε την πολυπλοκότητα των πολιτικών ισορροπιών. Ο Norbert Röttgen από το CDU υποστήριξε ότι η κλήρωση είναι ένας δίκαιος τρόπος συμμετοχής, καθώς κάθε νέος άνδρας έχει ίσες πιθανότητες να κληθεί, ενώ άλλοι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία για την υποδοχή μεγάλου αριθμού στρατιωτών από τη Bundeswehr (σ.σ τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις)

Το SPD, που έχει έντονες ιστορικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες, παραμένει διχασμένο ανάμεσα στην απόρριψη και την ανάγκη εθνικής άμυνας, παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Άμυνας Πιστόριους έχει κάνει βήματα προς τη «στρατιωτική ετοιμότητα» αναγνωρίζοντας τη ρωσική απειλή.

Η στρατιωτική θητεία, ή «Wehrdienst», είναι ένα ευαίσθητο θέμα στη Γερμανία, η οποία φέρει τεράστιο ιστορικό βάρος και για δεκαετίες προτιμούσε να παραμείνει στο παρασκήνιο σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Παλαιότερα είχε στρατολόγηση, αλλά την εγκατέλειψε το 2011, καθώς ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής και δεν θεωρούνταν πλέον απαραίτητη.

Γερμανία: Έξι στους δέκα αντιτίθενται σε στρατιωτική θητεία με κλήρωση

Όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί εσφαλμένη τη χρήση συστήματος κλήρωσης που θα καθόριζε ποιοι θα καλούνταν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους.

Ένας στους πέντε ερωτηθέντες έκρινε πως θα ήταν σωστό να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα κλήρωσης για τον σκοπό αυτόν. Περίπου το 11% δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει και το 8% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Η ενίσχυση της Bundeswehr εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητες, αλλά η επικείμενη εφαρμογή υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας φαίνεται πως θα εξαρτηθεί από τον κρίσιμο συμβιβασμό ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους.

Ο Carlo Masala, Γερμανός πολιτικός επιστήμονας, δήλωσε ότι το SPD κατέφυγε σε «τακτική αντιπολίτευση» για να καταρρίψει το σχέδιο για τη στρατιωτική θητεία, επειδή το στοιχείο της κλήρωσης είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές μεταξύ των νέων ψηφοφόρων του.

«Μέλη του SPD φοβούνται ότι θα χάσουν τους νέους ψηφοφόρους στις επερχόμενες εκλογές αν συμφωνήσουν με τη στρατιωτική θητεία με υποχρεωτικά στοιχεία», δήλωσε ο κ. Masala, συγγραφέας του βιβλίου If Russia Wins, το οποίο περιγράφει ένα σενάριο όπου η Ρωσία κηρύσσει πόλεμο στο ΝΑΤΟ το 2028, στην εφημερίδα The Telegraph.

«Η νεολαία του SPD είναι επίσης αντίθετη στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Αυτό έχει ήδη εμποδίσει τον Pistorius να περάσει έναν πιο φιλόδοξο νόμο στην προηγούμενη κυβέρνηση», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εισαχθεί το σουηδικό μοντέλο, το οποίο επιστρατεύει ένα μικρό ποσοστό νέων.

Διαβάστε επίσης