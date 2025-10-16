Γερμανία: Ο Μερτς ζητά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, σηματοδοτώντας τη γερμανική υποστήριξη στα σχέδια ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της ΕΕ.

«Χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, ώστε επιτυχημένες εταιρείες, όπως οι εταιρείες βιοτεχνολογίας από τη Γερμανία, να μην χρειάζεται να απευθύνονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Μερτς σε ομιλία του στην Bundestag, την Πέμπτη.

«Οι εταιρείες μας χρειάζονται μια αρκετά ευρεία και βαθιά κεφαλαιαγορά, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται καλύτερα και, πάνω απ' όλα, ταχύτερα» σημείωσε ο καγκελάριος.

Τα σχόλια του Μερτς έρχονται σε μια στιγμή που η κυβέρνησή του συμφώνησε πρόσφατα να εντείνει τη συνεργασία με τη Γαλλία για την προώθηση της ένωσης κεφαλαιαγορών της ΕΕ (CMU), μεταξύ άλλων με την παράδοση εξουσιών σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό εποπτικό φορέα, εγκαταλείποντας την προηγούμενη απροθυμία του Βερολίνου να μεταβιβάσει ρυθμιστικές εξουσίες σε όργανα της ΕΕ, σύμφωνα με τους βρετανικούς FT.

Τα σχέδια της ΕΕ για την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό λόγω της αντίθεσης της Γερμανίας στη μεταφορά της εποπτείας από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin) με έδρα τη Βόννη στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (Esma), η οποία έχει την έδρα της στο Παρίσι.

Άλλες χώρες, όπως το Λουξεμβούργο και η Κύπρος, είναι επίσης αντίθετες στην κεντρική εποπτεία, αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, συμφώνησε πρόσφατα να διερευνήσει τομείς όπου δικαιολογείται η κεντρική εποπτεία, στο πλαίσιο των γαλλο-γερμανικών προπαρασκευαστικών εργασιών για ενιαίο εποπτικό φορέα, όπως ανέφεραν προηγουμένως στο Financial Times τρία άτομα με γνώση του θέματος.

Ο Μερτς, ο οποίος ήταν σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων BlackRock και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Börse πριν επιστρέψει στην πολιτική το 2018, υποστηρίζει την προώθηση ενιαίου εποπτικού φορέα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να αναζωογονήσει τη γερμανική οικονομία ύατερα από τρία χρόνια στασιμότητας.

Στην ομιλία του ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ, ο Μερτς παρουσίασε ένα σχέδιο για μεγαλύτερη ενοποίηση της ΕΕ, λιγότερη ρύθμιση και εφαρμογή των συστάσεων Ντράγκι και Λέτα σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης των εναπομενόντων φραγμών στην ενιαία αγορά αγαθών, κεφαλαίων, εργασίας και υπηρεσιών της Ένωσης.

«Η έκθεση του Μάριο Ντράγκι δείχνει ότι μεγάλο μέρος του χάσματος ανάπτυξης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ οφείλεται στην ανεπαρκή αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μερτς. «Η παραγωγικότητα είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα... Η Ευρώπη θα γίνει πιο παραγωγική μόνο αν αλλάξει ριζικά».

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που πιέζουν για μεγαλύτερη ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, η Γαλλία υποστηρίζει ότι η ενοποιημένη εποπτεία της ΕΕ επί των συστημικών χρηματοπιστωτικών υποδομών, όπως τα χρηματιστήρια και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, θα θεσπίσει συνεπή πρότυπα σε ολόκληρη την Ένωση, θα μειώσει τον κατακερματισμό της αγοράς και θα περιορίσει το κόστος συμμόρφωσης για τους διασυνοριακούς φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους Financial Times, επεξεργάζεται προτάσεις που αναμένεται να υποβληθούν φέτος για την ενίσχυση των εποπτικών εξουσιών σε επιλεγμένους φορείς, όπως κεντρικά αποθετήρια αξιών και χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, το Βερολίνο αντιτίθεται προς το παρόν στην ευρωπαϊκή εποπτεία επί των κρυπτονομισμάτων.