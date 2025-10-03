Ολοκληρώθηκε η εθνική άσκηση «Παρμενίων» - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο

Ολοκληρώθηκε μετά από μία εβδομάδα η Εθνική Διακλαδική Άσκησης Μεγάλης Κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

Newsbomb

Ολοκληρώθηκε η εθνική άσκηση «Παρμενίων» - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο
ΕΘΝΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή (3/10) η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25», η οποία διεξήχθη σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, με την καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Η άσκηση που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό τη διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ είχε ως σκοπό την εξέταση και δοκιμή της επιχειρησιακής σχεδίασης και συνέβαλε στην εξάσκηση του προσωπικού των ΕΔ σε αντικείμενα σχεδίασης, συντονισμού και διεξαγωγής Διακλαδικών Επιχειρήσεων.

Δείτε το βίντεο:

Παράλληλα επιδιώχθηκε η διαλειτουργικότητα και με τους εμπλεκόμενους φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πολιτικού τομέα, στο πλαίσιο δοκιμής και αξιολόγησης του Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΕΘΑ (ΣΣ/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΓΕΕΘΑ) και της επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΑΜ – ΠΣΕΑ.

Η όλη δραστηριότητα αποτέλεσε τη βάση για την εξάσκηση στις διαδικασίες του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ) και τον συγχρονισμό διεξαγωγής επιχειρήσεων μεταξύ όλων των ασκούμενων Μειζόνων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της Νέας Δομής Δυνάμεων των ΕΔ.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
Παρμενίων 2025
03oct060.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Drones αγνώστου ταυτότητας πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη -  Νεκρός 26χρονος

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πρώιμη «γεύση» χειμώνα - Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στα Καλάβρυτα

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο 48 ωρών Τραμπ σε Χαμάς: «Αποδεχτείτε αλλιώς έρχεται κόλαση»

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο κόπηκε στη μέση από τη φονική σύγκρουση - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας - Βίντεο

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα κρίση στις σχέσεις ΕΕ - φον ντερ Λάιεν: Το Κοινοβούλιο απειλεί να απορρίψει το νέο προϋπολογισμό

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Συμμετοχή της 354ΜΤΜ στην Πολυεθνική Άσκηση «European Spartan 2025» - Εικόνες

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Υβριδικός πόλεμος και στο Διάστημα: «Εβδομαδιαίες» οι ρωσικές παρεμβολές κατά βρετανικών δορυφόρων

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εμπειρογνώμονες: Η επίθεση με drones στο Σότσι ήταν απόπειρα εξόντωσης του Βλαντίμιρ Πούτιν

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Μεσολόγγι: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Παρουσίασε νέο νομοσχέδιο για την προστασία κρίσιμων οντοτήτων

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μανιφέστο» Τσίπρα στη Σορβόννη: Να κάνουμε τους ολιγάρχες να πληρώσουν και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

16:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί που σας επιτρέπει να βάλετε περισσότερο καύσιμο στο αυτοκίνητό σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μανιφέστο» Τσίπρα στη Σορβόννη: Να κάνουμε τους ολιγάρχες να πληρώσουν και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

16:31ΕΘΝΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε η εθνική άσκηση «Παρμενίων» - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο 48 ωρών Τραμπ σε Χαμάς: «Αποδεχτείτε αλλιώς έρχεται κόλαση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ