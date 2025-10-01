Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η Τετραμερής Αεροναυτική Άσκηση με την επωνυμία "EUNOMIA 6-25", που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (QUAD) μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Παράλληλα έλαβε χώρα και η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day - DV Day), τις δραστηριότητες της οποίας παρακολούθησαν, εν πλω επί της γαλλικής Φρεγάτας LANGUEDOC, εκπρόσωποι και των 4 χωρών της QUAD. Στην "EUNOMIA 6-25" από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν προσωπικό και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και κατά την διάρκειά της εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αντικείμενα. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΕΘΑ/EUROKINISSI)

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, φέρνει το πολυνομοσχέδιο του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο ενέκρινε χθες το υπουργικό συμβούλιο. Σε αυτό περιλαμβάνονται αλλαγές στη δομή, την ιεραρχία, το μισθολόγιο αλλά και την εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρουσίαση από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, Eurokinissi

Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προωθεί ο Νίκος Δένδιαςμ, επιχειρεί μια ριζική αναδιάρθρωση στο προσωπικό και τη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στο μισθολόγιο, το βαθμολόγιο, την εκπαίδευση και τη θητεία. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες – από τον υπέρογκο αριθμό ανώτερων αξιωματικών και τις στρεβλώσεις στην αξιολόγηση, έως την απαξιωμένη στρατιωτική θητεία και την αδρανή εφεδρεία – και να εισαχθεί ένα πιο δίκαιο, λειτουργικό και βιώσιμο πλαίσιο.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ TOY ΣΧΕΔΙΟY ΝΟΜΟΥ

• Νέο Βαθμολόγιο - Νέο Μισθολόγιο - Νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας.

• Νέο Πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.

• Νέα Θητεία - Νέα Εφεδρεία - Εθελοντική Στράτευση Γυναικών.

• Ρυθμίσεις για την Μέριμνα του Προσωπικού και Υπηρεσιακά Ζητήματα.

Οι στόχοι του νέου πολυνομοσχεδίου

Εξορθολογισμός Οργανωτικής Δομής Προσωπικού

• Επανακαθορισμός Ιεραρχικής Πυραμίδας.

• Επαναπροσδιορισμός βαθμολογίου και αντιστοίχιση με καθηκοντολόγιο.

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου υπηρεσιακής σταδιοδρομίας

• Νέο Σύστημα Αξιολόγησης – Προαγωγών.

Δυνατότητα Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών

• 12μηνη υπηρεσία από γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών.

• Εισαγωγή κινήτρων.

Καθιέρωση νέου μισθολογίου:

• Αποσύνδεση από διοικητικό βαθμό.

• Βελτίωση οικονομικών απολαβών συνόλου στελεχών.

• Ανταμοιβή θέσεων ευθύνης.

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης:

• Σύσταση Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.

• Ανωτατοποίηση των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών.

• Αναδιαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Θέσπιση Νέου Μοντέλου Θητείας

• Εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης αναβολών & απαλλαγών στράτευσης.

• Νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στρατευσίμων.

Θέσπιση Νέου Μοντέλου Εφεδρείας

• Συγκρότηση σύγχρονης, ενεργού εφεδρείας.

Λοιπές Ρυθμίσεις

• Επικαιροποίηση Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Στελεχών.

• Μέτρα για τη μέριμνα των Στελεχών.

• Εκσυγχρονισμός διαδικασιών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Εδώ τα σημεία του νομοσχεδίου

Οι δηλώσεις Δένδια

Το Πεντάγωνο προχωρά σε νέα δομή, με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Έρχονται σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και στο σύστημα εξέλιξης των στελεχών, όπως προανήγγειλε ο Νίκος Δένδιας, με τον ίδιο να τονίζει ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό».

Μεταξύ άλλων απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την εξαγορά της θητείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι εξοπλισμοί που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Για την θητεία των γυναικών είπε: «Δεν είναι ακόμα ο καιρός αλλά θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στην Ελλάδα για την υποχρεωτική στράτευση γυναικών. Ο στόχος είναι 200 γυναίκες από 20 έως 26 ετών να καταταγούν το 2026 σε εθελοντική βάση. Υπάρχουν έτοιμες υποδομές στην Λαμία. Θα έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα και θα έχουν πριμοδότηση στο ΑΣΕΠ όσον αφορά στο Δημόσιο ή σε θέσεις στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε εδώ απολύτως έτοιμοι να συζητήσουμε ιδέες, σκέψεις, αλλαγές και το υπουργείο δεν θεωρεί ότι αποτελείται από αλάνθαστους».

Οι «αναγκαίες αλλαγές»

Ανάμεσά σε όσα προτείνονται στο νέο νομοσχέδιο είναι:

Καθιέρωση 20 μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε κατηγορία.

Αποσύνδεση μισθού από βαθμό για πιο δίκαιη κατανομή.

Αυξήσεις στις αποδοχές, ανάλογα με την κατηγορία.

Θέσπιση επιδομάτων θέσης ευθύνης και διοίκησης.

Ενδεικτικά: ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας βλέπει αύξηση καθαρών αποδοχών από 1.197 € σε 1.576 €, λοχαγός με 13 έτη από 1.518 € σε 1.794 €.

Καθορισμός οροφής οργανικών θέσεων (ΝΟΘ) ανά βαθμό.

Προαγωγές μόνο για κάλυψη προβλεπόμενων θέσεων.

Νέα κλίμακα αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια και διεθνή πρότυπα.

Θεσπίζεται πειθαρχική και ποινική ευθύνη για τους αξιολογητές.

Συμμετοχή υπαξιωματικών στα συμβούλια κρίσεων.

12μηνη θητεία για όλους, 9μηνη για όσους υπηρετούν σε Έβρο, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Ειδικές Δυνάμεις, ΕΛΔΥΚ, Προεδρική Φρουρά και πρωτόκλητους.

Αυστηροποίηση αναβολών

Έως 5 έτη για λόγους ψυχικής υγείας, με τελική κρίση από ΚΕΠΑ.

Μείωση ανώτατων ορίων για σπουδαστές (π.χ. έως 25ο έτος για ΑΕΙ αντί 28ου).

Κατάργηση αναβολών για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. υποψήφιους βουλευτές).

Αυστηρότερη εξαγορά: δυνατότητα μόνο έως το 40ό έτος, με 1.500 €/μήνα (αντί 900 €/μήνα στο 33ο έτος).

Αύξηση αποζημίωσης στρατευσίμων: από 8,8 € σε 100 € το μήνα για Έβρο/νησιά και 50 € στην ενδοχώρα.

Αναβάθμιση εκπαίδευσης: βασική 10 εβδομάδων, ειδική 4 εβδομάδων με 34 ειδικότητες, επιχειρησιακή εκπαίδευση 12 εβδομάδων.

Δημιουργία σώματος 150.000 ενεργών εφέδρων.

Επέκταση ορίου ηλικίας εφεδρείας στο 60ό έτος.

Υποχρεωτική συμμετοχή σε ασκήσεις ανά τριετία.

Κίνητρα: νοσηλεία σε στρατιωτικά νοσοκομεία, πρόσβαση σε στρατιωτικά πρατήρια, εργοδοτικές διευκολύνσεις για απουσία λόγω εκπαίδευσης.

Ειδική αξιοποίηση πρώην στρατευσίμων των Ειδικών Δυνάμεων (δημιουργία μονάδων εφέδρων Καταδρομών και Αλεξιπτωτιστών).

Πιλοτική εφαρμογή από το 2026 με έως 200 εθελόντριες.

12μηνη θητεία για γυναίκες ηλικίας 20–26 ετών.

Μόρια ΑΣΕΠ και προτεραιότητα σε προσλήψεις ΕΠΟΠ.

Αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία.

Μετάθεση πλησίον οικογενειακών συμφερόντων.

Δυνατότητα επιλογής ως δόκιμες έφεδροι αξιωματικοί.

Ανωτατοποίηση ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ με αναγνώριση τίτλων από την ΕΘΑΕ.

Σπουδές με καθορισμένο επιστημονικό αντικείμενο (π.χ. μηχανικοί όπλων, διοίκηση logistics).

Συνεργασία με ΑΕΙ για μεταπτυχιακά σε ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ.

Δυνατότητα μετάταξης υπαξιωματικών με πτυχίο ΑΕΙ σε αξιωματικούς μετά το 14ο έτος υπηρεσίας.

Πρόγραμμα στέγασης σε στρατιωτικά οικήματα (10ετές).

Δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών.

Πρόσβαση σε παραθεριστικά θέρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκπτώσεις από στρατιωτικά πρατήρια.

Η νέα δομή και οι αυξήσεις των μισθών

Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τη νέα δομή προσωπικού μετά την διαδικασία προσαρμογής διάρκειας 17 – 18 ετών, λέγοντας ότι θα «επιστρέψουμε στη σοβαρότητα» με τον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν την διασύνδεση του μισθού με τον βαθμό των στελεχών.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στις αυξήσεις των μισθών που προέρχονται από χρήματα που εξοικονομήθηκαν από την Α’ φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων από την συγχώνευση στρατοπέδων, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός που υπηρετεί 3 χρόνια σε παραμεθόριο = Από 1.197 στα 1.576 ευρώ καθαρά.

Κελευστής σε πλήρωμα πολεμικού πλοίου = Από 901 στα 1.512 ευρώ καθαρά.

Στην Β’ Φάση χρησιμοποιούνται χρήματα για τους κληρωτούς και στους οπλίτες θητείας και η Γ’ Φάση θα οδηγήσει σε δεύτερη αύξηση αποδοχών των στελεχών. Όλοι θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις. Για τους υπαξιωματικούς ανέφερε ότι θα έχουν υψηλότερους μισθούς και σε υψηλότερες συντάξεις αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση.

Το οικιστικό πρόγραμμα 10ετίας του ΥΠΕΘΑ, το μεγαλύτερο στο νέο ελληνικό κράτος με σαφή ορίζοντα εκπλήρωσης όλων των αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χρηματοδοτούμενο από το εξοπλιστικά προγράμματα. Κάθε στέλεχος που παίρνει μετάθεση θα παίρνει και ένα κλειδί για να έχει σπίτι.

Όπως τόνισε ο Νίκος Δένδιας: «Ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών μας των Ενόπλων Δυνάμεων, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών και τις ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού και τα ευρύτερα υπηρεσιακά ζητήματα.



Ένα είναι βέβαιο, όλα τα στελέχη μας θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις και θα ήθελα να πω και κάτι για την αγωνία την οποία κατανοώ, των υπαξιωματικών. Οι όποιες αλλαγές θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχαν εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση και θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα είχαν αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση».

Νίκος Δένδιας: «Η θητεία δεν είναι αγγαρεία»

Για την στρατιωτική θητεία ο Νίκος Δένδιας ότι δεν πρέπει πλέον να θεωρείται αγγαρεία: «Πιστεύουμε στον στρατό πολιτών, συνταγματική ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε την χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «35.500 άτομα την τελευταία 5ετία επικαλούμενοι ψυχολογικά προβλήματα ενώ 38.890 ανυπότακτοι στο εξωτερικό δηλαδή 20 ταξιαρχίες όταν η πατρίδα μας αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή και γι’ αυτό δεν θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε».

«Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό», είπε ο υπουργός Άμυνας και τόνισε: «χρειαζόμαστε δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και γι’ αυτό δίνουμε ως κίνητρα: μείωση της θητείας από 17 σε 14 μήνες αλλά ζητάμε πτυχίο ΑΕΙ και ο βαθμός του ανθυπολοχαγού δίνεται 3 μήνες πριν».

«Πάμε σε λογική κατάταξης πρωτόκλητων μετά το τέλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 9μηνη θητεία και όλοι θα κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς. Όμως αν ορισμένοι έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση και γνώσεις αυτοί θα μετατάσσονται σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ σε Έβρο και νησιά και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα».

Για την θητεία πρόσθεσε ότι έχουμε δύο στρατούς, τις Ειδικές Δυνάμεις και τους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι είναι θέμα αν έχουν ρίξει ικανοποιητικό αριθμό βολών. Στο πλαίσιο αυτό: η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί 10 εβδομάδες, η ειδική εκπαίδευση θα διαρκεί 4 εβδομάδες, η εντονη επιχειρησιακή εκπαίδευση θα διαρκεί 12 εβδομάδες και οι στρατεύσιμοι θα εκπαιδεύονται σε drones και συστήματα αντι-drones, όπως μας έχουν διδάξει πόλεμοι σε Ουκρανία και νότιο Καύκασο.

Για τους ΔΕΑ, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μειώνεται η θητεία από 17 σε 14 μήνες αλλά ζητείται πλέον βαθμός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο βαθμός αποδίδεται στους 11 μήνες. Για την εφεδρεία, τόνισε ότι δημιουργείται Σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων εθελοντών και επεκτείνεται στο 60 έτος, ενοποιείται η εφεδρεία με την Εθνοφυλακή.

