Ακόμα περισσότερα σπίτια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μεγαλώνει καθώς σε αυτό θα συμβάλλει, σε ποσοστό 25%, η αξιοποίση ανενεργών στρατοπέδων από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 

Newsbomb

Ακόμα περισσότερα σπίτια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα δυναμική αποκτά το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς ενσωματώνεται σε αυτό ένα μέρος της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικίων.

Μέρος των κοινωνικών κατοικιών από το πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα διατεθούν σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, την ίδια ώρα που το υπουργείο Άμυνας "πατάει γκάζι" στο οικιστικό του πρόγραμμα για τον στόχο των 5.000 κατοικιών μέχρι το 2030.

Αναλυτικότερα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, εκ των οποίων το 25% θα καλύψει ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα διατεθεί για τον λοιπό πληθυσμό.

Το 25% από το πρόγραμμα ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών που θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έρχεται να προστεθεί στο μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προχωρά κανονικά.

Όσον αφορά το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι κατοικίες θα δοθούν κατά 85% σε στρατιωτικούς και σε ένα ποσοστό 15% σε «κρίσιμους» για τη ζωή στις ακριτικές κοινωνίες δημόσιους λειτουργούς (υγειονομικοί του ΕΣΥ και εκπαιδευτικοί).

Ήδη έχουν επιλεγεί τρία στρατόπεδα σε Χαϊδάρι, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με στόχο την κατασκευή 2.000 διαμερισμάτων μέχρι το 2026.

Με άλλα λόγια το υπουργείο Άμυνας διαθέτει τον χώρο ανέγερσης και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το ελληνικό Δημόσιο.

Τι ισχύει για το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας:

  • Πρόκειται για ξεχωριστό πρόγραμμα, με αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων.

  • Το 75% των κοινωνικών κατοικιών θα διατεθεί στον γενικό πληθυσμό.

  • Το 25% θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

  • Αυτό το 25% έρχεται να προστεθεί στις κατοικίες του Υπουργείου Άμυνας.

Τι ισχύει για το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

  • Πρόκειται για αυτόνομο πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ.

  • Οι κατοικίες που θα χτιστούν μέσω αυτού κατανέμονται ως εξής:

    • 85% για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

    • 15% για «κρίσιμους» δημόσιους λειτουργούς στις ακριτικές περιοχές (π.χ. γιατρούς και εκπαιδευτικούς).

  • Προβλέπεται η κατασκευή 5.000 κατοικιών μέχρι το 2030.

  • Τα πρώτα 2.000 διαμερίσματα αναμένονται μέχρι το 2026.

Ξεκινώντας το φιλόδοξο οικιστικό σχέδιο, ο υπουργός Νίκος Δένδιας είχε αναφέρει ότι σκοπός του είναι κάθε στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθεται να παίρνει και το κλειδί με το σπίτι στο οποίο θα μένει ο ίδιος και η οικογένειά του. Προέταξε ότι ύψιστη προτεραιότητά του είναι η διασφάλιση καλύτερων μισθών και καλύτερων συνθήκων ζωής για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

Το οικιστικό σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο εντάσσεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Μέχρι το 2026 θα έχουμε κατασκευάσει 1.059 ακίνητα, όταν τα προηγούμενα 20 χρόνια έχουν κατασκευαστεί επτακόσια και κάτι. Οι αριθμοί είναι εκεί. Και τα 20 προηγούμενα χρόνια που κατασκευάστηκαν μόνο 700 ακίνητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις» είχε επισημάνει ο κ. Δένδιας.

Υπογράμμισε, μάλιστα ότι οι πόροι προέρχονται από εξοικονομήσεις πόρων, χωρίς να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος και ανέδειξε ότι μέσω της πολιτικής αυτή μοχλεύονται χρήματα.

Συνολικά, μέχρι το 2030, αναμένεται να έχουν κατασκευαστεί και να έχουν παραδοθεί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 5.000 σπίτια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα», είπε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του με σακούλα

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Καταδίκη της παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθνονίας

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρία Καρυστιανού διαψεύδει εκ νέου τη δημιουργία κόμματος

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: 18,4 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 7μηνο και τα έσοδα αυξήθηκαν 12,5%

17:21ΥΓΕΙΑ

Ουρολοίμωξη: Η 2η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρώπη - Οι εξελίξεις σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμα περισσότερα σπίτια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κλήθηκαν να λύσουν το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με… ρομπότ – Δείτε βίντεο

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 4 παιδιών

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Το κίνητρο πίσω από τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο και ο ρόλος του στην βασιλική οικογένεια

16:59TRAVEL

Οθωνοί: Το κρυμμένο διαμάντι του Ιονίου

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον πεντάχρονο Ντόριαν: «Δεν τον απήγαγα, ποτέ δεν εξαφανιστήκαμε», λέει η μητέρα του

16:42ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο «χάλκινος» Κατσίβελης ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της «Ένωσης»

16:33LIFESTYLE

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Έρχεται απόψε με 5 συγκλονιστικές ιστορίες

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο διεθνώς αναγνωρισμένος γλύπτης Βασίλης Δωρόπουλος

16:23LIFESTYLE

Άννα Μπιθικώτση: «Ο πατέρας μου χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια και ήταν κλειστές»

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

16:04ΕΘΝΙΚΑ

Ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης πέταξε με μονοθέσιο F-16 από την 111 ΠΜ - Δείτε φωτογραφίες

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Αρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν έχουμε αρμοδιότητα - Αρμόδιος να αποφασίσει την εκταφή είναι ο πρόεδρος Εφετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 4 παιδιών

14:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μου λείπει όσο δεν πάει» - Η αδερφή του Μαρία μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση τους και λυγίζει

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της - Τι είπε για τον συνεργό της - Οι επόμενες κινήσεις της

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Αρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν έχουμε αρμοδιότητα - Αρμόδιος να αποφασίσει την εκταφή είναι ο πρόεδρος Εφετών

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στις απειλές «όχι με λόγια αλλά με δύναμη» -Τι είπε για τα πυρηνικά

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον πεντάχρονο Ντόριαν: «Δεν τον απήγαγα, ποτέ δεν εξαφανιστήκαμε», λέει η μητέρα του

17:21ΥΓΕΙΑ

Ουρολοίμωξη: Η 2η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρώπη - Οι εξελίξεις σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο διεθνώς αναγνωρισμένος γλύπτης Βασίλης Δωρόπουλος

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Πότε θα γίνει η κηδεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ