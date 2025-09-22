Ακόμα περισσότερα σπίτια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Νέα δυναμική αποκτά το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς ενσωματώνεται σε αυτό ένα μέρος της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικίων.

Μέρος των κοινωνικών κατοικιών από το πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα διατεθούν σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, την ίδια ώρα που το υπουργείο Άμυνας "πατάει γκάζι" στο οικιστικό του πρόγραμμα για τον στόχο των 5.000 κατοικιών μέχρι το 2030.

Αναλυτικότερα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, εκ των οποίων το 25% θα καλύψει ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα διατεθεί για τον λοιπό πληθυσμό.

Το 25% από το πρόγραμμα ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών που θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έρχεται να προστεθεί στο μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προχωρά κανονικά.

Όσον αφορά το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι κατοικίες θα δοθούν κατά 85% σε στρατιωτικούς και σε ένα ποσοστό 15% σε «κρίσιμους» για τη ζωή στις ακριτικές κοινωνίες δημόσιους λειτουργούς (υγειονομικοί του ΕΣΥ και εκπαιδευτικοί).

Ήδη έχουν επιλεγεί τρία στρατόπεδα σε Χαϊδάρι, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με στόχο την κατασκευή 2.000 διαμερισμάτων μέχρι το 2026.

Με άλλα λόγια το υπουργείο Άμυνας διαθέτει τον χώρο ανέγερσης και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το ελληνικό Δημόσιο.

Τι ισχύει για το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας:

Πρόκειται για ξεχωριστό πρόγραμμα, με αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων.

Το 75% των κοινωνικών κατοικιών θα διατεθεί στον γενικό πληθυσμό.

Το 25% θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αυτό το 25% έρχεται να προστεθεί στις κατοικίες του Υπουργείου Άμυνας.

Τι ισχύει για το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

Πρόκειται για αυτόνομο πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ.

Οι κατοικίες που θα χτιστούν μέσω αυτού κατανέμονται ως εξής: 85% για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 15% για «κρίσιμους» δημόσιους λειτουργούς στις ακριτικές περιοχές (π.χ. γιατρούς και εκπαιδευτικούς).

Προβλέπεται η κατασκευή 5.000 κατοικιών μέχρι το 2030.

Τα πρώτα 2.000 διαμερίσματα αναμένονται μέχρι το 2026.

Ξεκινώντας το φιλόδοξο οικιστικό σχέδιο, ο υπουργός Νίκος Δένδιας είχε αναφέρει ότι σκοπός του είναι κάθε στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθεται να παίρνει και το κλειδί με το σπίτι στο οποίο θα μένει ο ίδιος και η οικογένειά του. Προέταξε ότι ύψιστη προτεραιότητά του είναι η διασφάλιση καλύτερων μισθών και καλύτερων συνθήκων ζωής για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

Το οικιστικό σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο εντάσσεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Μέχρι το 2026 θα έχουμε κατασκευάσει 1.059 ακίνητα, όταν τα προηγούμενα 20 χρόνια έχουν κατασκευαστεί επτακόσια και κάτι. Οι αριθμοί είναι εκεί. Και τα 20 προηγούμενα χρόνια που κατασκευάστηκαν μόνο 700 ακίνητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις» είχε επισημάνει ο κ. Δένδιας.

Υπογράμμισε, μάλιστα ότι οι πόροι προέρχονται από εξοικονομήσεις πόρων, χωρίς να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος και ανέδειξε ότι μέσω της πολιτικής αυτή μοχλεύονται χρήματα.

Συνολικά, μέχρι το 2030, αναμένεται να έχουν κατασκευαστεί και να έχουν παραδοθεί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 5.000 σπίτια.