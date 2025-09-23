Παραπάνω χρήματα στην τσέπη από τον Οκτώβριο για τους αστυνομικούς - Κέρδος έως 2 μισθούς τον χρόνο

111 ευρώ ανά μήνα η μεσοσταθμικη αύξηση

Κατερίνα Ρίστα

Παραπάνω χρήματα στην τσέπη από τον Οκτώβριο για τους αστυνομικούς - Κέρδος έως 2 μισθούς τον χρόνο
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ανά έτος υπολογίζεται πως θα αυξηθούν μεσοσταθμικά οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας τους επόμενους μήνες, καθώς θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση υπέρ των ενστόλων.

Όπως επισήμαναν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Εφαρμογή ειδικών μισθολογίων

Η πρώτη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, δηλαδή τον επόμενο μήνα, όταν θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να δουν τις απολαβές τους να αυξάνονται, μεσοσταθμικά, κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα.

Σημειώνεται πως έχει προηγηθεί η καθιέρωση και χορήγηση του οριζόντιου επιδόματος επικινδυνότητας, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, που σημαίνει σε διάστημα τριών μηνών ο μέσος ένστολος θα έχει δει τον μηνιαίο μισθό του να αυξάνεται κατά περισσότερα από 200 ευρώ.

Σε 4 μήνες η ενεργοποίηση της φορολογικής μεταρρυθμίσεις - Πρόσθετη μείωση για οικογένειες με παιδιά

Επόμενος «σταθμός» είναι ο Ιανουάριος, όταν θα ενεργοποιηθεί η φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο μονάδες στα τρία κλιμάκια μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ, μειώνοντας τις κρατήσεις φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής για ατομικά εισοδήματα μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 20%, έναντι 22% σήμερα. Στο κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση θα περιοριστεί από το 28% στο 26%, ενώ όσοι εισπράττουν 30.000 έως 40.000 ευρώ θα δουν τον συντελεστή να υποχωρεί στο 34%, αντί για 36% που ισχύει αυτή τη στιγμή.

Ακόμα μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη για οικογένειες με παιδιά, καθώς θα έχουν πρόσθετη φοροελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Ιδιαίτερα κερδισμένοι θα είναι, ωστόσο, και οι νέοι: όσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα έως 30 ετών η φορολόγηση για το συγκεκριμένο κλιμάκιο θα ανέρχεται στο 9%.

Οι φοροελαφρύνσεις για τους νέους αφορούν άμεσα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών συνήθως εισέρχονται νωρίς στην αγορά εργασίας, προτού συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Συνεπώς, θα απολαύσουν τα φορολογικά οφέλη για περισσότερα χρόνια του εργάσιμου βίου τους.

Όμως και τα πρεσβύτερα στελέχη θα δουν τις μηνιαίες παρακρατήσεις να μειώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο πραγματικός μισθός τους, με ακόμα μεγαλύτερα οφέλη αν έχουν εξαρτώμενα τέκνα.

Παραδείγματα για νέους ένστολους μετά και τις φορολογικές μειώσεις του Ιανουαρίου

Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα που παρέθεσε κατά την ενημέρωση συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ανθυπολοχαγός, που είναι ο πρώτος βαθμός που λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων, έως 25 ετών: θα δει μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου τις καθαρές αποδοχές του να πηγαίνουν από τα 1.151 ανά μήνα στα 1.352, δηλαδή θα έχει αύξηση 201 ευρώ. Αυτό ισοδυναμεί με περισσότερα από 2.400 ευρώ τον χρόνο.

Αν είναι μεταξύ 26 και 30 ετών, θα πάει από τα 1.199 ευρώ καθαρά στα 1.395 ευρώ, δηλαδή θα δει βελτίωση του μισθού του κατά 196 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή σχεδόν 2.400 ευρώ τον χρόνο.

Στην περίπτωση της Αστυνομίας. αρχιφύλακας 22 ετών, νεοδιορισμένος απόφοιτος της Σχολής Αστυνομίας, μέχρι 25 ετών: λαμβάνει σήμερα καθαρά 947 ευρώ, όμως οι αποδοχές του αυξηθούν στα 1.040 τον Ιανουάριο, άρα θα δει αύξηση της τάξης των 93 ευρώ μηνιαίως, ήτοι περίπου 1.100 ευρώ παραπάνω τον χρόνο.

Η νέα αύξηση του βασικού μισθού

Η τέταρτη αύξηση για τους ένστολους, σε διάστημα εννέα μηνών, θα έρθει τον Απρίλιο, όταν και θα δοθεί η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος πλέον καλύπτει και το Δημόσιο.

Θα πρόκειται για την έκτη αύξηση της βασικής αμοιβής από το 2019 και θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τόσο τα συνδεδεμένα επιδόματα όσο και τις «ξεπαγωμένες» πλέον τριετίες, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη σε όλους τους εργαζόμενους, περιλαμβανομένων των ενστόλων, που θα δουν έμμεση και άμεση βελτίωση των απολαβών τους.

Χάρη σε όλα αυτά τα μέτρα, τα περίπου 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας εκτιμάται πως θα κερδίσουν μεσοσταθμικά 1,5 έως 2 μισθούς κάθε χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025: Από σήμερα και μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν, τον απείλησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

06:37LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Βγαίνει νικητής έπειτα από την περιπέτεια υγείας του

06:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη δεύτερη… πράξη σε Δράμα και «Βικελίδης» - Το πρόγραμμα

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρχιμάκης στο Newsbomb: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν φτιάχτηκε από γκουρού και πολυεθνικές

06:18LIFESTYLE

7 προγράμματα έρχονται στον ΣΚΑΪ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επτά συναντήσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν από το 2019: Μια σχέση που πέρασε από 40 κύματα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραπάνω χρήματα στην τσέπη από τον Οκτώβριο για τους αστυνομικούς - Θα κερδίσουν 1,5 έως 2 μισθούς τον χρόνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τι δεν θα πουν οι δύο ηγέτες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν, τον απείλησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

06:37LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Βγαίνει νικητής έπειτα από την περιπέτεια υγείας του

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ