Αυξήσεις από 82 έως 575€ τον μήνα για τους ένστολους - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Αυξήσεις από 82 έως και 575 ευρώ τον μήνα θα χορηγήσει η κυβέρνηση από τον Οκτώβριο στις συνολικές αποδοχές της συντριπτικής πλειονότητας των 150.000 και πλέον αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέσω παρεμβάσεων που στοχεύουν στη ριζική αναμόρφωση των μισθολογίων τους.

Εξαίρεση από το εύρος των αυξήσεων αυτών θα ισχύσει για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στον οποίο θα χορηγηθεί αύξηση 1.735 ευρώ τον μήνα, τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, στους οποίους θα δοθούν αυξήσεις 1.580 ευρώ τον μήνα και τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Αρχηγό Στρατιάς και τους Αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας στους οποίους θα καταβληθεί αύξηση 1.045 ευρώ τον μήνα. Επιπλέον, εκτός του εύρους των αυξήσεων που θα ισχύσουν για τη συντριπτική πλειονότητα των ενστόλων βρίσκονται και οι πλέον χαμηλόβαθμοι μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων στους οποίους θα χορηγηθούν αυξήσεις από 28 έως 72 ευρώ τον μήνα.

Μεταξύ 13% και 20%

Σωρευτικά, για όλη τη φετινή χρονιά, οι αυξήσεις των αποδοχών, εάν συνυπολογιστούν και οι δύο προηγούμενες δόσεις αυξήσεων που καταβλήθηκαν το 2025 (30 ευρώ τον μήνα από την 1η Απριλίου και 100 ευρώ τον μήνα από την 1η Ιουλίου), θα διαμορφωθούν σε επίπεδα μεταξύ 212 έως 705 ευρώ τον μήνα ή μεταξύ 13% και 20% για τη συντριπτική πλειονότητα των ενστόλων.

Πιο αναλυτικά:

– Η 1η δόση αυξήσεων που έλαβαν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ήταν η οριζόντια αύξηση των 30 ευρώ τον μήνα σε όλους βασικούς μισθούς. Η αύξηση αυτή καταβλήθηκε από την 1η Απριλίου 2025 και είναι αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα.

– Η 2η δόση ήταν η οριζόντια αύξηση των 100 ευρώ τον μήνα στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, που λαμβάνουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Το επίδομα αυτό αναβαπτίστηκε σε «επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας» και αυξήθηκε κατά 100 ευρώ μηνιαίως μικτά, από την 1η-7-2025.

– Η 3η δόση θα είναι οι νέες πρόσθετες αυξήσεις που θα προκύψουν από την αναβάθμιση των μισθολογίων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και θα χορηγηθούν από την 1η Οκτωβρίου 2025. Οι μέσες αυξήσεις θα κυμανθούν από 63 έως και 276 ευρώ τον μήνα.

Οι αυξήσεις αυτές θα εξαρτώνται από τον βαθμό, τη θέση ευθύνης, την άσκηση διοίκησης και την κατηγορία στην οποία υπάγονται κάθε αξιωματικός και υπαξιωματικός.

Η συνολική ενίσχυση των βασικών μισθών και των επιδομάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από όλες τις παραπάνω αυξήσεις θα υπερβεί τα 320 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 107 εκατ. ευρώ είναι η δαπάνη για τις δύο πρώτες δόσεις των αυξήσεων και τα υπόλοιπα 213 εκατ. ευρώ είναι η δαπάνη για την 3η δόση, που θα είναι και η πιο μεγάλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός και με βάση τα όσα έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση από τον περασμένο Μάρτιο:

* Από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα χορηγηθούν πρόσθετες αυξήσεις στις συνολικές μηνιαίες αποδοχές 80.000 και πλέον αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για αυξήσεις που εξαγγέλθηκαν από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια, στο τέλος Μαρτίου και θα έχουν ως αποτέλεσμα -συνυπολογιζομένων και των δύο προηγούμενων αυξήσεων κατά 30 ευρώ στους βασικούς μισθούς και κατά 100 ευρώ στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας- οι συνολικές αποδοχές των αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων να είναι υψηλότερες κατά ποσοστά 13% έως και 20% σε σύγκριση με τις αποδοχές που ελάμβαναν έως το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Οι αυξήσεις αυτές θα ισοδυναμούν πλέον για τους δικαιούχους με 1,5 έως 2,5 μισθούς ετησίως και θα κοστίσουν συνολικά 268 εκατ. ευρώ στον φετινό Κρατικό Προϋπολογισμό.

* Την 1η Οκτωβρίου 2025 οι παραπάνω πρόσθετες αυξήσεις θα χορηγηθούν με ορισμένες προσαρμογές και παραλλαγές και στους 70.000, περίπου, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι συνολικές αποδοχές και αυτών των δημοσίων λειτουργών να αυξηθούν εν τέλει συνολικά κατά 13% έως και 20% σε σύγκριση με τις αποδοχές του φετινού Μαρτίου. Ηδη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με δηλώσεις του από τις αρχές του καλοκαιριού, είχε προαναγγείλει την επέκταση των αυξήσεων που ανακοίνωσε τον Μάρτιο ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422. Από αυτούς οι 75.567 είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, οι 55.207 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 12.448 είναι στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και 8.200 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Λιμενικού.

Οι αλλαγές στα μισθολόγια

Οι αλλαγές στα μισθολόγια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι, ειδικότερα, οι εξής:

 Ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

 Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον, θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

 Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

 Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Βάσει του νέου βαθμολογίου, δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’ για τα μελλοντικά έτη.

 Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν, επίσης, στη νέα δομή του μισθολογίου.

 Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτήν των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των Σωμάτων.

 Αυξάνεται περαιτέρω το επίδομα θέσης ευθύνης.

 Επιπλέον, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΚΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΕΟΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α/ΓΕΕΘΑ394.300 €

6.000 € 600 € 715 €750 €

7.350 € 1.735 €
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ39

3.900 €5.400 €5.400 €550 €

490 €520 €600 €6.550 €

6.490 €1.580 €1.580 €
ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Α.Σ., Α/ΑΤΑ

393.500 €4.500 €4.500 €

550 €470 €455 €500 €

5.550 €5.470 €1.045 €1.045 €

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ393.250 €3.750 €

3.690 €500 €440 €325 €

400 €4.670 €4.550 €575 €

515 €
383.250 €3.670 €

3.611 €420 €361 €325 €

400 €4.590 €4.471 €495 €

436 €
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ393.100 €

3.480 €3.420 €380 €320 €

260 €350 €4.330 €4.210 €

470 €410 €
383.100 €

3.406 €3.347 €306 €247 €

260 €350 €4.256 €4.137 €

396 €337 €
373.100 €

3.406 €3.347 €306 €247 €

260 €350 €4.256 €4.137 €

396 €337 €
ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ39

2.980 €3.360 €3.300 €495 €

435 €221 €300 €4.155 €

4.035 €459 €399 €
38

2.980 €3.288 €3.230 €495 €

435 €221 €300 €4.083 €

3.965 €387 €329 €
37

2.980 €3.288 €3.230 €495 €

435 €221 €300 €4.083 €

3.965 €387 €329 €
36

2.980 €3.223 €3.166 €495 €

435 €221 €300 €4.018 €

3.901 €322 €265 €
35

2.980 €3.223 €3.166 €495 €

435 €221 €300 €4.018 €

3.901 €322 €265 €
34

2.980 €3.161 €3.104 €495 €

435 €221 €300 €3.956 €

3.839 €260 €203 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ

392.900 €3.240 €3.180 €

485 €425 €78 €200 €

3.925 €3.805 €462 €402 €

382.900 €3.171 €3.112 €

485 €425 €78 €200 €

3.856 €3.737 €393 €334 €

372.900 €3.171 €3.112 €

485 €425 €78 €200 €

3.856 €3.737 €393 €334 €

362.900 €3.108 €3.051 €

485 €425 €78 €200 €

3.793 €3.676 €330 €273 €

352.900 €3.108 €3.051 €

485 €425 €78 €200 €

3.793 €3.676 €330 €273 €

342.900 €3.048 €2.991 €

485 €425 €78 €200 €

3.733 €3.616 €270 €213 €

332.900 €3.048 €2.991 €

485 €425 €78 €200 €

3.733 €3.616 €270 €213 €

322.900 €2.959 €2.904 €

485 €425 €78 €200 €

3.644 €3.529 €181 €126 €

312.805 €2.959 €2.904 €

485 €425 €78 €200 €

3.644 €3.529 €276 €221 €

302.750 €2.808 €2.756 €

485 €425 €78 €200 €

3.493 €3.381 €180 €128 €

292.675 €2.808 €2.756 €

485 €425 €78 €200 €

3.493 €3.381 €255 €203 €

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ342.750 €2.991 €

2.935 €475 €415 €52 €

150 €3.616 €3.500 €339 €

283 €
332.750 €2.991 €

2.935 €475 €415 €52 €

150 €3.616 €3.500 €339 €

283 €
322.750 €2.904 €

2.850 €475 €415 €52 €

150 €3.529 €3.415 €252 €

198 €
312.750 €2.904 €

2.850 €475 €415 €52 €

150 €3.529 €3.415 €252 €

198 €
302.675 €2.756 €

2.704 €475 €415 €52 €

150 €3.381 €3.269 €179 €

127 €
292.555 €2.756 €

2.704 €475 €415 €52 €

150 €3.381 €3.269 €299 €

247 €
282.475 €2.603 €

2.554 €475 €415 €52 €

150 €3.228 €3.119 €226 €

177 €
272.345 €2.603 €

2.554 €475 €415 €52 €

150 €3.228 €3.119 €356 €

307 €
262.255 €2.468 €

2.421 €475 €415 €52 €

150 €3.093 €2.986 €311 €

264 €
252.195 €2.468 €

2.421 €475 €415 €52 €

150 €3.093 €2.986 €371 €

324 €
242.125 €2.339 €

2.295 €475 €415 €52 €

150 €2.964 €2.860 €312 €

268 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ242.025 €

2.295 €2.273 €385 €325 €

39 €100 €2.780 €2.698 €

331 €309 €
232.025 €

2.295 €2.273 €385 €325 €

39 €100 €2.780 €2.698 €

331 €309 €
221.975 €

2.176 €2.155 €385 €325 €

39 €100 €2.661 €2.580 €

262 €241 €
211.945 €

2.176 €2.155 €385 €325 €

39 €100 €2.661 €2.580 €

292 €271 €
201.855 €

2.072 €2.052 €385 €325 €

39 €100 €2.557 €2.477 €

278 €258 €
191.805 €

2.072 €2.052 €385 €325 €

39 €100 €2.557 €2.477 €

328 €308 €
ΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ18

1.725 €1.954 €1.935 €320 €

260 €0 €0 €2.274 €

2.195 €229 €210 €
17

1.675 €1.954 €1.935 €320 €

260 €0 €0 €2.274 €

2.195 €279 €260 €
16

1.625 €1.879 €1.860 €320 €

260 €0 €0 €2.199 €

2.120 €254 €235 €
15

1.625 €1.879 €1.860 €320 €

260 €0 €0 €2.199 €

2.120 €254 €235 €
14

1.575 €1.807 €1.789 €320 €

260 €0 €0 €2.127 €

2.049 €232 €214 €
13

1.575 €1.807 €1.789 €320 €

260 €0 €0 €2.127 €

2.049 €232 €214 €
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ

121.495 €1.721 €1.704 €

290 €230 €0 €0 €

2.011 €1.934 €226 €209 €

111.495 €1.721 €1.704 €

290 €230 €0 €0 €

2.011 €1.934 €226 €209 €

101.455 €1.654 €1.638 €

290 €230 €0 €0 €

1.944 €1.868 €199 €183 €

91.455 €1.654 €1.638 €

290 €230 €0 €0 €

1.944 €1.868 €199 €183 €

81.415 €1.591 €1.576 €

290 €230 €0 €0 €

1.881 €1.806 €176 €161 €

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ81.375 €1.560 €

1.560 €280 €220 €0 €

0 €1.840 €1.780 €185 €

185 €
71.375 €1.560 €

1.560 €280 €220 €0 €

0 €1.840 €1.780 €185 €

185 €
61.335 €1.500 €

1.500 €280 €220 €0 €

0 €1.780 €1.720 €165 €

165 €
51.295 €1.500 €

1.500 €280 €220 €0 €

0 €1.780 €1.720 €205 €

205 €
41.295 €1.410 €

1.410 €280 €220 €0 €

0 €1.690 €1.630 €115 €

115 €
Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΣΣΥ – Κατηγορία Β’
ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΚΟΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΕΟΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ

392.545 €2.721 €2.698 €

485 €425 €78 €200 €

3.406 €3.323 €298 €275 €

382.545 €2.668 €2.645 €

485 €425 €78 €200 €

3.353 €3.270 €245 €222 €

372.545 €2.668 €2.645 €

485 €425 €78 €200 €

3.353 €3.270 €245 €222 €

362.545 €2.616 €2.593 €

485 €425 €78 €200 €

3.301 €3.218 €193 €170 €

352.485 €2.616 €2.593 €

485 €425 €78 €200 €

3.301 €3.218 €253 €230 €

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ392.485 €2.698 €

2.674 €475 €415 €52 €

150 €3.323 €3.239 €311 €

287 €
382.485 €2.645 €

2.622 €475 €415 €52 €

150 €3.270 €3.187 €258 €

235 €
372.485 €2.645 €

2.622 €475 €415 €52 €

150 €3.270 €3.187 €258 €

235 €
362.485 €2.593 €

2.571 €475 €415 €52 €

150 €3.218 €3.136 €206 €

184 €
352.485 €2.593 €

2.571 €475 €415 €52 €

150 €3.218 €3.136 €206 €

184 €
342.485 €2.543 €

2.521 €475 €415 €52 €

150 €3.168 €3.086 €156 €

134 €
332.485 €2.543 €

2.521 €475 €415 €52 €

150 €3.168 €3.086 €156 €

134 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ392.425 €

2.674 €2.651 €385 €325 €

39 €100 €3.159 €3.076 €

310 €287 €
382.425 €

2.622 €2.599 €385 €325 €

39 €100 €3.107 €3.024 €

258 €235 €
372.425 €

2.622 €2.599 €385 €325 €

39 €100 €3.107 €3.024 €

258 €235 €
362.425 €

2.571 €2.548 €385 €325 €

39 €100 €3.056 €2.973 €

207 €184 €
352.425 €

2.571 €2.548 €385 €325 €

39 €100 €3.056 €2.973 €

207 €184 €
342.425 €

2.521 €2.498 €385 €325 €

39 €100 €3.006 €2.923 €

157 €134 €
332.365 €

2.521 €2.498 €385 €325 €

39 €100 €3.006 €2.923 €

217 €194 €
322.365 €

2.448 €2.426 €385 €325 €

39 €100 €2.933 €2.851 €

144 €122 €
312.365 €

2.448 €2.426 €385 €325 €

39 €100 €2.933 €2.851 €

144 €122 €
302.265 €

2.353 €2.332 €385 €325 €

39 €100 €2.838 €2.757 €

149 €128 €
ΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ39

2.365 €2.651 €2.628 €320 €

260 €0 €0 €2.971 €

2.888 €286 €263 €
38

2.365 €2.599 €2.576 €320 €

260 €0 €0 €2.919 €

2.836 €234 €211 €
37

2.365 €2.599 €2.576 €320 €

260 €0 €0 €2.919 €

2.836 €234 €211 €
36

2.365 €2.548 €2.526 €320 €

260 €0 €0 €2.868 €

2.786 €183 €161 €
35

2.365 €2.548 €2.526 €320 €

260 €0 €0 €2.868 €

2.786 €183 €161 €
34

2.365 €2.498 €2.476 €320 €

260 €0 €0 €2.818 €

2.736 €133 €111 €
33

2.365 €2.498 €2.476 €320 €

260 €0 €0 €2.818 €

2.736 €133 €111 €
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ

272.095 €2.223 €2.203 €

290 €230 €0 €0 €

2.513 €2.433 €128 €108 €

262.025 €2.138 €2.119 €

290 €230 €0 €0 €

2.428 €2.349 €113 €94 €

252.025 €2.138 €2.119 €

290 €230 €0 €0 €

2.428 €2.349 €113 €94 €

241.945 €2.056 €2.038 €

290 €230 €0 €0 €

2.346 €2.268 €111 €93 €

231.945 €2.056 €2.038 €

290 €230 €0 €0 €

2.346 €2.268 €111 €93 €

221.885 €1.977 €1.959 €

290 €230 €0 €0 €

2.267 €2.189 €92 €74 €

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ272.025 €2.144 €

2.124 €280 €220 €0 €

0 €2.424 €2.344 €119 €

99 €
261.945 €2.062 €

2.043 €280 €220 €0 €

0 €2.342 €2.263 €117 €

98 €
251.945 €2.062 €

2.043 €280 €220 €0 €

0 €2.342 €2.263 €117 €

98 €
241.885 €1.983 €

1.965 €280 €220 €0 €

0 €2.263 €2.185 €98 €

80 €
231.885 €1.983 €

1.965 €280 €220 €0 €

0 €2.263 €2.185 €98 €

80 €
221.825 €1.906 €

1.889 €280 €220 €0 €

0 €2.186 €2.109 €81 €

64 €
211.765 €1.906 €

1.889 €280 €220 €0 €

0 €2.186 €2.109 €141 €

124 €
201.705 €1.833 €

1.816 €280 €220 €0 €

0 €2.113 €2.036 €128 €

111 €
191.705 €1.833 €

1.816 €280 €220 €0 €

0 €2.113 €2.036 €128 €

111 €
181.645 €1.741 €

1.725 €280 €220 €0 €

0 €2.021 €1.945 €96 €

80 €
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ271.945 €

2.084 €2.064 €260 €200 €

0 €0 €2.344 €2.264 €

139 €119 €
261.885 €

2.004 €1.985 €260 €200 €

0 €0 €2.264 €2.185 €

119 €100 €
251.885 €

2.004 €1.985 €260 €200 €

0 €0 €2.264 €2.185 €

119 €100 €
241.825 €

1.928 €1.909 €260 €200 €

0 €0 €2.188 €2.109 €

103 €84 €
231.825 €

1.928 €1.909 €260 €200 €

0 €0 €2.188 €2.109 €

103 €84 €
221.765 €

1.853 €1.836 €260 €200 €

0 €0 €2.113 €2.036 €

88 €71 €
211.705 €

1.853 €1.836 €260 €200 €

0 €0 €2.113 €2.036 €

148 €131 €
201.645 €

1.782 €1.765 €260 €200 €

0 €0 €2.042 €1.965 €

137 €120 €
191.645 €

1.782 €1.765 €260 €200 €

0 €0 €2.042 €1.965 €

137 €120 €
181.585 €

1.693 €1.676 €260 €200 €

0 €0 €1.953 €1.876 €

108 €91 €
171.555 €

1.693 €1.676 €260 €200 €

0 €0 €1.953 €1.876 €

138 €121 €
161.515 €

1.620 €1.605 €260 €200 €

0 €0 €1.880 €1.805 €

105 €90 €
151.515 €

1.620 €1.605 €260 €200 €

0 €0 €1.880 €1.805 €

105 €90 €
141.465 €

1.551 €1.536 €260 €200 €

0 €0 €1.811 €1.736 €

86 €71 €
ΑΡΧΙΛΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ31

2.025 €2.211 €2.190 €250 €

190 €0 €0 €2.461 €

2.380 €186 €165 €
30

2.025 €2.126 €2.105 €250 €

190 €0 €0 €2.376 €

2.295 €101 €80 €
29

2.025 €2.126 €2.105 €250 €

190 €0 €0 €2.376 €

2.295 €101 €80 €
28

1.945 €2.045 €2.025 €250 €

190 €0 €0 €2.295 €

2.215 €100 €80 €
27

1.885 €2.045 €2.025 €250 €

190 €0 €0 €2.295 €

2.215 €160 €140 €
26

1.825 €1.966 €1.947 €250 €

190 €0 €0 €2.216 €

2.137 €141 €122 €
25

1.825 €1.966 €1.947 €250 €

190 €0 €0 €2.216 €

2.137 €141 €122 €
24

1.765 €1.891 €1.873 €250 €

190 €0 €0 €2.141 €

2.063 €126 €108 €
23

1.765 €1.891 €1.873 €250 €

190 €0 €0 €2.141 €

2.063 €126 €108 €
22

1.705 €1.818 €1.800 €250 €

190 €0 €0 €2.068 €

1.990 €113 €95 €
21

1.645 €1.818 €1.800 €250 €

190 €0 €0 €2.068 €

1.990 €173 €155 €
20

1.585 €1.748 €1.731 €250 €

190 €0 €0 €1.998 €

1.921 €163 €146 €
19

1.585 €1.748 €1.731 €250 €

190 €0 €0 €1.998 €

1.921 €163 €146 €
18

1.555 €1.660 €1.644 €250 €

190 €0 €0 €1.910 €

1.834 €105 €89 €
17

1.515 €1.660 €1.644 €250 €

190 €0 €0 €1.910 €

1.834 €145 €129 €
16

1.465 €1.589 €1.574 €250 €

190 €0 €0 €1.839 €

1.764 €124 €109 €
15

1.465 €1.589 €1.574 €250 €

190 €0 €0 €1.839 €

1.764 €124 €109 €
14

1.415 €1.521 €1.507 €250 €

190 €0 €0 €1.771 €

1.697 €106 €92 €
13

1.385 €1.521 €1.507 €250 €

190 €0 €0 €1.771 €

1.697 €136 €122 €
12

1.385 €1.455 €1.441 €250 €

190 €0 €0 €1.705 €

1.631 €70 €56 €
11

1.345 €1.455 €1.441 €250 €

190 €0 €0 €1.705 €

1.631 €110 €96 €
10

1.285 €1.393 €1.379 €250 €

190 €0 €0 €1.643 €

1.569 €108 €94 €
9

1.285 €1.393 €1.379 €250 €

190 €0 €0 €1.643 €

1.569 €108 €94 €
8

1.215 €1.333 €1.320 €250 €

190 €0 €0 €1.583 €

1.510 €118 €105 €
7

1.215 €1.333 €1.320 €250 €

190 €0 €0 €1.583 €

1.510 €118 €105 €
ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ

131.345 €1.507 €1.492 €

240 €180 €0 €0 €

1.747 €1.672 €162 €147 €

121.345 €1.441 €1.427 €

240 €180 €0 €0 €

1.681 €1.607 €96 €82 €

111.285 €1.441 €1.427 €

240 €180 €0 €0 €

1.681 €1.607 €156 €142 €

101.285 €1.379 €1.366 €

240 €180 €0 €0 €

1.619 €1.546 €94 €81 €

91.285 €1.379 €1.366 €

240 €180 €0 €0 €

1.619 €1.546 €94 €81 €

81.215 €1.320 €1.307 €

240 €180 €0 €0 €

1.560 €1.487 €105 €92 €

71.215 €1.320 €1.307 €

240 €180 €0 €0 €

1.560 €1.487 €105 €92 €

61.185 €1.263 €1.250 €

240 €180 €0 €0 €

1.503 €1.430 €78 €65 €

51.185 €1.263 €1.250 €

240 €180 €0 €0 €

1.503 €1.430 €78 €65 €

ΛΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ81.145 €1.294 €

1.294 €215 €155 €0 €

0 €1.509 €1.449 €149 €

149 €
71.145 €1.294 €

1.294 €215 €155 €0 €

0 €1.509 €1.449 €149 €

149 €
61.145 €1.238 €

1.238 €215 €155 €0 €

0 €1.453 €1.393 €93 €

93 €
51.145 €1.238 €

1.238 €215 €155 €0 €

0 €1.453 €1.393 €93 €

93 €
41.085 €1.185 €

1.185 €215 €155 €0 €

0 €1.400 €1.340 €100 €

100 €
31.085 €1.185 €

1.185 €215 €155 €0 €

0 €1.400 €1.340 €100 €

100 €
Νέο μισθολόγιο στελεχών λοιπών προελεύσεων (Εθελοντές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ’
ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΣΧΥΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΚΟΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΕΟΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ

362.245 €2.423 € 290 €

230 €0 €0 €2.713 €

 178 €
352.245 €2.423 €

 290 €230 €0 €0 €

2.713 € 178 €
342.245 €

2.341 € 290 €230 €0 €

0 €2.631 € 96 €
33

2.139 €2.341 € 290 €230 €

0 €0 €2.631 € 202 €
322.139 €2.262 € 290 €

230 €0 €0 €2.552 €

 123 €
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ362.245 €

2.402 €2.381 €280 €220 €

0 €0 €2.682 €2.601 €

157 €136 €
352.245 €

2.402 €2.381 €280 €220 €

0 €0 €2.682 €2.601 €

157 €136 €
342.245 €

2.321 €2.301 €280 €220 €

0 €0 €2.601 €2.521 €

76 €56 €
332.139 €

2.321 €2.301 €280 €220 €

0 €0 €2.601 €2.521 €

182 €162 €
322.139 €

2.242 €2.223 €280 €220 €

0 €0 €2.522 €2.443 €

103 €84 €
312.139 €

2.242 €2.223 €280 €220 €

0 €0 €2.522 €2.443 €

103 €84 €
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ31

2.109 €2.203 €2.183 €260 €

200 €0 €0 €2.463 €

2.383 €94 €74 €
30

2.039 €2.128 €2.109 €260 €

200 €0 €0 €2.388 €

2.309 €89 €70 €
29

2.039 €2.128 €2.109 €260 €

200 €0 €0 €2.388 €

2.309 €89 €70 €
28

1.949 €2.056 €2.038 €260 €

200 €0 €0 €2.316 €

2.238 €107 €89 €
27

1.949 €2.056 €2.038 €260 €

200 €0 €0 €2.316 €

2.238 €107 €89 €
26

1.869 €1.987 €1.969 €260 €

200 €0 €0 €2.247 €

2.169 €118 €100 €
25

1.869 €1.987 €1.969 €260 €

200 €0 €0 €2.247 €

2.169 €118 €100 €
ΑΡΧΙΛΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ

281.869 €1.983 €1.965 €

250 €190 €0 €0 €

2.233 €2.155 €114 €96 €

271.869 €1.983 €1.965 €

250 €190 €0 €0 €

2.233 €2.155 €114 €96 €

261.809 €1.916 €1.898 €

250 €190 €0 €0 €

2.166 €2.088 €107 €89 €

251.809 €1.916 €1.898 €

250 €190 €0 €0 €

2.166 €2.088 €107 €89 €

241.759 €1.851 €1.834 €

250 €190 €0 €0 €

2.101 €2.024 €92 €75 €

231.759 €1.851 €1.834 €

250 €190 €0 €0 €

2.101 €2.024 €92 €75 €

221.699 €1.788 €1.772 €

250 €190 €0 €0 €

2.038 €1.962 €89 €73 €

211.699 €1.788 €1.772 €

250 €190 €0 €0 €

2.038 €1.962 €89 €73 €

201.629 €1.728 €1.712 €

250 €190 €0 €0 €

1.978 €1.902 €99 €83 €

191.579 €1.728 €1.712 €

250 €190 €0 €0 €

1.978 €1.902 €149 €133 €

181.529 €1.643 €1.627 €

250 €190 €0 €0 €

1.893 €1.817 €114 €98 €

171.529 €1.643 €1.627 €

250 €190 €0 €0 €

1.893 €1.817 €114 €98 €

161.469 €1.565 €1.550 €

250 €190 €0 €0 €

1.815 €1.740 €96 €81 €

ΕΠΙΛΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ231.699 €1.800 €

1.783 €240 €180 €0 €

0 €2.040 €1.963 €101 €

84 €
221.629 €1.739 €

1.722 €240 €180 €0 €

0 €1.979 €1.902 €110 €

93 €
211.629 €1.739 €

1.722 €240 €180 €0 €

0 €1.979 €1.902 €110 €

93 €
201.579 €1.680 €

1.664 €240 €180 €0 €

0 €1.920 €1.844 €101 €

85 €
191.529 €1.680 €

1.664 €240 €180 €0 €

0 €1.920 €1.844 €151 €

135 €
181.469 €1.597 €

1.582 €240 €180 €0 €

0 €1.837 €1.762 €128 €

113 €
171.469 €1.597 €

1.582 €240 €180 €0 €

0 €1.837 €1.762 €128 €

113 €
161.429 €1.521 €

1.507 €240 €180 €0 €

0 €1.761 €1.687 €92 €

78 €
151.409 €1.521 €

1.507 €240 €180 €0 €

0 €1.761 €1.687 €112 €

98 €
141.369 €1.449 €

1.435 €240 €180 €0 €

0 €1.689 €1.615 €80 €

66 €
ΛΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ161.409 €

1.507 €1.492 €215 €155 €

0 €0 €1.722 €1.647 €

98 €83 €
151.369 €

1.507 €1.492 €215 €155 €

0 €0 €1.722 €1.647 €

138 €123 €
141.339 €

1.435 €1.421 €215 €155 €

0 €0 €1.650 €1.576 €

96 €82 €
ΔΕΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ4

1.139 €1.195 € 205 €0 €

0 €0 €1.400 € 56 €
31.139 €1.195 € 205 €

0 €0 €0 €1.400 €

 56 €
21.079 €1.133 €

 205 €0 €0 €0 €

1.338 € 54 €
11.079 €

1.133 € 205 €0 €0 €

0 €1.338 € 54 €
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ (ΕΠΟΠ)

21.039 €1.111 € 205 €

0 €0 €0 €1.316 €

 72 €
11.039 €1.111 €

 205 €0 €0 €0 €

1.316 € 72 €
ΟΒΑ4

1.259 €1.287 € 205 €0 €

0 €0 €1.492 € 28 €
31.259 €1.287 € 205 €

0 €0 €0 €1.492 €

 28 €
21.179 €1.243 €

 205 €0 €0 €0 €

1.448 € 64 €
11.179 €

1.243 € 205 €0 €0 €

0 €1.448 € 64 €

