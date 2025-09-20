Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί στους τρεις κλάδους-Το νέο μισθολόγιο και το «μοντέλο» Δένδια

Σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, από 82 ευρώ έως 575 ευρώ το μήνα, θα δουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας τους σε λίγες ημέρες οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων, με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από τον Οκτώβριο του 2025.

Το νέο σύστημα φέρνει ενισχύσεις που φτάνουν ακόμη και το 20% στις μηνιαίες αποδοχές των ενστόλων στο στρατό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ετήσιες αυξήσεις ξεπερνούν τα 5.800 ευρώ, ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό τους.

Πρόκειται για αυξήσεις που εξαγγέλθηκαν από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια, στο τέλος Μαρτίου.

Η μισθολογική αναμόρφωση αποτελεί την τελευταία φάση του πακέτου μέτρων που ξεκίνησε την άνοιξη του 2025 με την οριζόντια αύξηση 30 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και συνεχίστηκε τον Ιούλιο με την καθιέρωση επιδόματος επικινδυνότητας ύψους 100 ευρώ, και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο με την τρίτη δόση για περίπου 80.000 στρατιωτικούς. Οι μέσες αυξήσεις θα κυμανθούν από 63 έως και 276 ευρώ τον μήνα.

Σωρευτικά, για όλη τη φετινή χρονιά, οι αυξήσεις των αποδοχών, εάν συνυπολογιστούν και οι δύο προηγούμενες δόσεις αυξήσεων που καταβλήθηκαν το 2025 (30 ευρώ τον μήνα από την 1η Απριλίου και 100 ευρώ τον μήνα από την 1η Ιουλίου), θα διαμορφωθούν σε επίπεδα μεταξύ 212 έως 705 ευρώ τον μήνα ή μεταξύ 13% και 20% για τη συντριπτική πλειονότητα των ενστόλων.

Πώς θα υπολογίζεται ο νέος μισθός

Σήμερα το μισθολόγιο είναι κοινό με τέσσερις κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με το νέο μισθολόγιο, ο βασικός μισθός διαμορφώνεται αποκλειστικά με βάση τα έτη υπηρεσίας. Στο ποσό που προκύπτει, εφαρμόζεται συντελεστής προσαύξησης ανάλογα με τον βαθμό.

Τα μισθολογικά κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Εισάγεται αναμορφωμένο βαθμολόγιο, το οποίο διαφοροποιεί τις προσαυξήσεις ανάλογα με την κατηγορία.

Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης, ενώ θεσπίζεται και νέο επίδομα διοίκησης.

Συνολικά, η μέση αύξηση για τις Ένοπλες Δυνάμεις ανέρχεται στα 145 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, η ενίσχυση διαφοροποιείται ανά κατηγορία:

Κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί): +276€/μήνα

Κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί): +128€/μήνα

Κατηγορία Γ’ (ΕΠΟΠ, κ.λπ.): +103€/μήνα

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Ανθυπολοχαγός από ΑΣΕΙ : Από 1.485€ σε 1.780€ (+295€/μήνα, +3.540€/έτος)

Πλωτάρχης με 18 έτη υπηρεσίας : Από 2.319€ σε 2.780€ (+461€/μήνα, +5.532€/έτος)

Αντισυνταγματάρχης με 29 έτη και επίδομα διοίκησης : Από 2.952€ σε 3.441€ (+489€/μήνα, +5.868€/έτος)

Σμηνίας από ΑΣΣΥ : Από 1.170€ σε 1.400€ (+230€/μήνα, +2.760€/έτος)

Ανθυπασπιστής με 16 έτη : Από 1.775€ σε 2.041€ (+266€/μήνα, +3.192€/έτος)

Δεκανέας ΕΠΟΠ με 3 έτη : Από 1.214€ σε 1.400€ (+186€/μήνα, +2.232€/έτος)

Λοχίας ΕΠΟΠ με 13 έτη: Από 1.424€ σε 1.650€ (+226€/μήνα, +2.712€/έτος)

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με την ανακοίνωση του μισθολογίου, περίπου το 60% της ενίσχυσης είναι αποτέλεσμα της εξοικονόμησης που δημιουργήθηκε στο υπουργείου από τον εξ ορθολογισμό της Δομής και της Λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων βάσει της «Ατζέντας 2030». «Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν την ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης στο ρόλο που επιτελούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συμβολή τους στη διασφάλιση της ασφάλειας της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα» δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας οι αυξήσεις μπορεί να φθάσουν ακόμη και τις 5.868 ευρώ ετησίως, βάσει των εξαγγελιών που ήδη υλοποιούνται.

Το πρότυπο µισθολογικό «µοντέλο» ∆ένδια

Το πιο σημαντικό είναι πως οι αυξήσεις είναι αποτέλεσµα της εξοικονόµησης που δηµιουργείται από την αναδιοργάνωση του στρατεύµατος στο πλαίσιο της νέας Δοµής Δυνάµεων που υλοποιείται βάσει της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».



Επί της ουσίας, εφαρµόζεται ένα νέο «µοντέλο» υλοποίησης αυξήσεων, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει και ως πρότυπο για το σύνολο του δηµόσιου τοµέα,

«Από 1ης Οκτωβρίου θα υπάρξουν αυξήσεις από 13% έως και 20%, οι οποίες δεν προέρχονται από επιπλέον χρήµατα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είναι από εξοικονοµήσεις µέσα στον δικό µας προϋπολογισµό. Από χρήµατα που υπήρχαν ήδη. ∆εν επιβαρύνεται ο Ελληνας φορολογούµενος» τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας από τη ΔΕΘ.

Ένας άλλος βασικός πυλώνας ενίσχυσης της διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων επιτυγχάνεται με το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μέχρι το 2030 θα παραδοθούν 5.000 σπίτια, περίπου 1.050 σπίτια ολοκληρώνονται μέχρι τον Ιούνιο του 2026.