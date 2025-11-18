Κρήτη - Βία ανηλίκων: 16χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από «συμμορία» για ένα κράνος

Η έξαρση της βίας ανάμεσα στους ανηλίκους, στους δρόμους του Ηρακλείου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Τη Δευτέρα σημειώθηκε ξυλοδαρμός ενός 16χρονου για με αφορμή την κλοπή ενός προστατευτικού κράνους οδήγησης.

Το νέο συμβάν εκτυλίχθηκε επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά, κοντά στο 11ο ΓΕΛ, με αφορμή την κλοπή ενός προστατευτικού κράνους οδήγησης. Ο 16χρονος, ο οποίος είχε καταγγείλει την κλοπή του κράνους πριν από 15 ημέρες, πληροφορήθηκε από φίλο του ότι είδε το κλοπιμαίο στην κατοχή ενός άλλου εφήβου.

Όταν ο παθών προσπάθησε να διασταυρώσει την πληροφορία, δέχθηκε άγρια επίθεση από την παρέα του ανήλικου που φέρεται να κατείχε το κράνος. Όπως περιγράφεται στην καταγγελία, δέχθηκε χτυπήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Cretalive, ένας εκ των δραστών φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο το σκηνικό του ξυλοδαρμού, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στη μηχανή του 16χρονου, ιδιοκτησίας του πατέρα του.

Κακουργηματικές διώξεις

Δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο. Ακολούθησε άμεση επιχείρηση της Ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία το απόγευμα της ίδιας ημέρας (17ης Νοεμβρίου) προχώρησε στη σύλληψη 5 ανήλικων αγοριών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Σε βάρος των 5 συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και συγκεκριμένα για:

Απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (για τρεις από τους πέντε).

Απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (για τους υπόλοιπους δύο).

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για τη βιντεοσκόπηση).

Εξύβριση, απειλή και κλοπή.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των ανηλίκων, κ. Κώστας Παπαμαστοράκης και Φραγκίσκος Λαμπρινός, γνωστοποίησαν ότι οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

