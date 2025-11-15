Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άλλο ένα άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτήν τη φορά στο Περιστέρι, όπου ο άγριος ξυλοδαρμός μίας 13χρονης κατεγράφη σε βίντεο και τις τελευταίες ώρες κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, μία μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου δέχτηκε επίθεση από συνομήλική της, την ώρα που άλλες ανήλικες παρακολουθούσαν γελώντας και καταγράφοντας το συμβάν με τα κινητά τους. Φαίνεται ότι αφορμή ήταν ένα αγόρι.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, μια ομάδα κοριτσιών βρίσκεται στα σκαλιά πολυκατοικίας, όταν μία από αυτές αρχίζει να χτυπά, να βρίζει και να φτύνει τη 13χρονη, επαναλαμβάνοντας: «Ότι είναι πρώην της, δεν σ’ το είπε κανείς;».

Η μητέρα του θύματος μίλησε για το περιστατικό, τονίζοντας ότι κανένα από τα κορίτσια δεν προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της. Όπως ανέφερε, η μαθήτρια που τραβούσε το βίντεο φαίνεται πως έδωσε την εντολή για την επίθεση. «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν. Δεν θέλω να βλέπω το βίντεο, είμαι άρρωστη, είμαστε άρρωστοι», είπε μεταξύ άλλων.

Η 13χρονη έχει υποστεί ισχυρό σοκ, με τη μητέρα της να προσθέτει ότι έχει ήδη απευθυνθεί στην Αστυνομία για την καταγγελία του περιστατικού.