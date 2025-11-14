Μαρούσι: Άγριος ξυλοδαρμός στη μέση του δρόμου - 14χρονος δέχεται επίθεση από συνομηλίκους

Σοκαριστικές εικόνες έρχονται από το Μαρούσι, όπου 14χρονος μαθητής ξυλοκοπήθηκε άγρια στη μέση του δρόμου από συνομήλικούς του, ενώ η παρέα των δραστών κατέγραφε με τα κινητά τη βίαιη επίθεση.

Στο βίντεο φαίνεται ο 14χρονος να προσπαθεί να προστατευτεί σηκώνοντας τα χέρια του, την ώρα που ο άλλος ανήλικος τού ρίχνει χαστούκια και κλωτσιές. Η επίθεση συνεχίζεται από περισσότερα άτομα∙ όπως καταγγέλλεται, τον χτυπούσαν εναλλάξ.

Δεύτερος νεαρός μπαίνει στη συμπλοκή, απαιτώντας από το θύμα να ζητήσει συγγνώμη. Όταν εκείνος αρνείται, ο δράστης αρχίζει να τον γρονθοκοπά με μανία στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο 14χρονος ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου για το περιστατικό. Ο διευθυντής κάλεσε αμέσως τους γονείς, περιγράφοντάς τους όσα είχαν συμβεί.

Οι γονείς του μαθητή υπέβαλαν μήνυση. Όπως κατήγγειλαν, το παιδί τους αντιμετώπιζε προβλήματα από την αρχή της σχολικής χρονιάς με έναν νέο μαθητή. Είχαν μάλιστα φτάσει στο σημείο να λαμβάνουν μηνύματα από άγνωστο νεαρό, που ζητούσε από τον 14χρονο «να τον προστατεύει για να μην φάει ξύλο».

Όταν ο ανήλικος απάντησε ότι δεν έχει χρήματα, εκείνοι φέρονται να του είπαν:

«Φέρε ό,τι έχεις από το σπίτι, χρυσαφικά».

Αυτό αποκάλυψε η μητέρα του παιδιού, μιλώντας για τις πιέσεις και τον εκφοβισμό που δεχόταν ο γιος της.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ανήλικων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.