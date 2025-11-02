Ζάκυνθος: Τρεις καταγγελίες στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για μαθητή Δημοτικού

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, η οποία το παρακολουθεί στενά

Ζάκυνθος: Τρεις καταγγελίες στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για μαθητή Δημοτικού
Ένα περιστατικό, για το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ενδοσχολική βία ή για εκφοβισμό, σημειώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, όπου κατατέθηκαν τρεις ξεχωριστές καταγγελίες που αφορούν μαθητή του σχολείου. Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, η οποία το παρακολουθεί στενά.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι καταγγελίες έχουν γίνει μέσω της επίσημης πλατφόρμας stop-bullying.gov.gr, μέσω της οποίας κάθε γονιός έχει τη δυνατότητα να αναφέρει ένα περιστατικό που θεωρεί προβληματικό στον χώρο του σχολείου.

«Πρέπει να προστατεύονται όλα τα παιδιά» δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού, κ. Λαμπρινός Κολπονδίνος, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να προστατεύονται όλοι οι μαθητές στα σχολεία και να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες κάθε φορά που προκύπτει κάποιο περιστατικό. «Σίγουρα πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά. Όλα τα παιδιά και το παιδί που κάνει το bullying και το παιδί που δέχεται το bullying. Πρέπει να δούμε τον τρόπο, από πού προέρχεται και να προβούν οι αρμόδιοι στις ανάλογες ενέργειες, να απευθυνθούν σε ειδικούς, κοινωνιολόγο ή παιδοψυχολόγο, είτε σε κάποια δομή είτε ανεξάρτητα».

Ο κ. Κολπονδίνος σημείωσε επίσης ότι το σχολείο οφείλει να τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως και κάνει κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο περιστατικό, επισημαίνοντας πως ο στόχος δεν πρέπει να είναι η απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο, αλλά η στήριξή του. «Πρέπει το σχολείο να καλέσει τους γονείς και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για να δεχθούν την απαραίτητη βοήθεια. Αυτό πρέπει να γίνει ώστε να βοηθηθεί το παιδί και να μην γίνει απένταξή του. Γιατί υπήρξε περιστατικό πέρσι σε άλλο σχολείο που άλλαξε περιβάλλον, και νομίζω ότι το πιο σωστό είναι όχι να φύγει αλλά να στηριχθεί και να βοηθηθεί».

Με πληροφορίες από imerazante.gr

