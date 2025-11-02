Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα – Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κόρινθο την Κυριακή στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα.

Όπως θα δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο που ακολουθεί και στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης. Αρχικά φαίνεται ένα κόκκινο αυτοκίνητο να ακολουθεί μία ξέφρενη πορεία επί της οδού Πατρών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά από σύγκρουση με μάντρα και να ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου.

Οι οδηγοί άλλων δύο αυτοκινήτων που ακολουθούσαν, προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά τα οχήματά τους συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Δείτε το βίντεο του ekorinthos.gr:

