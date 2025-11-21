Στα χέρια της δικαιοσύνης η πρώτη καταγγελία για bullying στους κόλπους της Αστυνομίας

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας έστειλαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. την καταγγελία για το πρώτο bullying σε βάρος αστυνομικών από ανωτέρους τους ενώ η υπόθεση έχει φτάσει και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας.

Όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το newsbomb.gr την πρώτη καταγγελία για υπηρεσιακό εκφοβισμό (mobbing) υπογράφουν τρεις αξιωματικοί Υπηρεσίας Αστυνομικού Τμήματος της Εύβοιας σε βάρος του διοικητή τους.

Οι αστυνομικοί καταγγέλλουν σειρά πράξεων και παραλείψεων με αποκορύφωμα το.... κλείδωμα της τουαλέτας. Κι όμως όπως αναφέρουν στην καταγγελία τους ο Διοικητής διατήρησε κλειδωμένη την τουαλέτα προσωπικού, επιτρέποντας τη χρήση της μόνο στον ίδιο, ενώ υποχρέωνε τους άνδρες αστυνομικούς και τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες των κρατητηρίων. Μάλιστα φέρεται να έλεγε πως: «Ένα δικαίωμα έχω ως διοικητής δε θα μου το στερήσετε κι αυτό!».

Επίσης οι καταγγέλοντες κάνουν λόγο για...άδειες με τιμωρητικό χαρακτήρα καθώς αποφασίζει εκείνος πότε και για πόσο θα λείψουν οι αστυνομικοί από την υπηρεσία τους. Όπως αναφέρουν η πρακτική αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν, στοχεύοντας υπαλλήλους στους οποίους ο Διοικητής επιδεικνύει εμπάθεια. Συγκεκριμένα μόλις πληροφορήθηκε ότι Αρχιφύλακας εξέφρασε επιθυμία να μετακινηθεί από το τμήμα στην ΟΠΚΕ τότε του χορήγησε με το έτσι θέλω ως...τιμωρία, άδεια 13 ημερών ενώ σε άλλους αρνείται να δώσει την άδεια τους χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Άλλος αστυνομικός καταγγέλλει τον συγκεκριμένο διοικητή για άρνηση καλοκαιρινής άδειας λόγω....μετάθεσης.

Όπως υποστηρίζει κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού των κανονικών αδειών, ο Διοικητής τον ρώτησε: «Θα κάνεις αίτηση για μετάθεση;». Μετά την καταφατική απάντηση του αστυνομικού ο Διοικητής τον απέκλεισε από τις προγραμματισμένες καλοκαιρινές άδειες.

Ακόμη όταν αστυφύλακας του είπε «Κύριε διοικητα δεν ήθελα να πάρω άδεια δεν είχα κάνει αίτηση» εκείνος φέρεται να απάντησε «Α δε το ξέρεις είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε εδώ με το κατώτερο προσωπικό, στο τέλος θα με ευγνώμονεις».

Τέλος σε άλλον Αρχιφύλακα αρνήθηκε να του δώσει άδεια επειδή, όπως καταγγέλλει, πέρισυ διένυσε την άδεια ανατροφής τέκνου και έχει κάνει εκ νέου αίτηση για μετακίνηση.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί όσοι έρχονται σε αντιπαράθεση μαζί του μπαίνουν στο στόχαστρο και τους βάζει άδειες ή ρεπό τα Σαββατοκύριακα ώστε να τους προκαλεί οικονομικό πρόβλημα καθώς τα Σαββατοκύριακα είναι επιδοματικη Υπηρεσία.

Γίνεται ξεκάθαρο πως οι τακτικές αυτές θυμίζουν αστυνομία άλλης εποχής με τον διοικητή να προσπαθεί όχι μόνο να βλάψει το ηθικό των υφιστάμενων με τις υπηρεσίες και με την παράλογη χρήση των αδειών που έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους που τις προστατεύουν αλλά προσπαθεί να βλάψει και οικονομικά τους αστυνομικούς θέτοντας τους σε κλήση σε απολογία για ευτελή ζητήματα ορίζοντας τους ο ίδιος χρηματικές ποινές, όπως καταγγέλλεται.

