Εντοπίστηκε σορός στη διώρυγα Κορίνθου - Ανήκει σε άντρα, ηλικίας 60-65 ετών

Μία σορός άνδρα άγνωστης ταυτότητας εντοπίστηκε μέσα στη διώρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών για τον εντοπισμό και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Λιμενική Αρχή Ισθμίων ενημερώθηκε άμεσα για την ύπαρξη της σορού εντός της διώρυγας, όπου στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στην περιοχή τόσο από ξηράς όσο και με περιπολικό σκάφος. Το σκάφος ανέσυρε τη σορό, η οποία ανήκε σε άνδρα ηλικίας περίπου 60-65 ετών και ύψους γύρω στο 1,60 μ.

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ το Β' Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων, υπαγόμενο στο Λιμεναρχείο Κορίνθου, έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου και η ταυτότητα του θανόντος.

Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του άνδρα. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των στοιχείων του και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.